Пятьдесят лет назад монголы начали обучать своих первых студентов в Японии

CentralAsia (MNG) -

19 марта посольство Японии в Улан-Баторе провело встречу с выпускниками, обучавшимися в Японии, по случаю 50-летия обучения монгольских студентов в Японии. Встреча проходила в посольстве Японии, где выпускников, обучавшихся и получивших дипломы по стипендиям правительства Японии за последние пять лет, приветствовали в резиденции посольства, после чего был организован прием и вечеринка.

По данным MiddleASianNews, в этом году отмечается 50-летие со дня первого обучения монгольского студента из Монголии в Японии по стипендии японского правительства. На приеме присутствовали представители японских ассоциаций выпускников и обществ, действующих в Монголии, включая ассоциации выпускников «Жугамо» и «JDS».

Дипломатические отношения между Японией и Монголией были установлены 24 февраля 1972 года.

«Секретным приказом № 26» Председателя Государственного комитета по высшему специализированному среднему образованию Совета Министров Монгольской Народной Республики от 11 февраля 1975 года факультет лингвистики Государственного университета начал преподавание японского языка в качестве факультативного предмета.

Первые шесть студентов кафедры монгольского языка начали изучение японского языка, что знаменует собой шаг к подготовке специалистов, владеющих японским языком, в Монголии.

С 1975 по 1990 год Государственный университет Монголии начал обучение в форме факультативных курсов, в нем работали 3 преподавателя, а выпускников — 53. С 1990 по 2010 год в 90 школах работали 350 преподавателей, а в 2006 году обучение прошли 12 620 студентов, что можно назвать пиком преподавания японского языка.

Всего пять лет спустя между странами были установлены дипломатические отношения, и Монголия начала отправлять своих первых студентов в Страну восходящего солнца. В марте 1975 года первые шесть студентов отправились в Японию.

Оглядываясь на прошедшие 50 лет, можно сказать, что переход Монголии к демократии и рыночной экономике в 1990 году привел к значительным изменениям в отношениях между Японией и Монголией. Поскольку отношения между нашими двумя странами стали более тесными, чем можно было себе представить в 1970-х годах, значительно возросло желание изучать японский язык, а наше сотрудничество стало более активным во многих областях, уровень и качество владения японским языком также стали значительно выше.

Монгольские студенты, обучающиеся в Японии, выбирают самые разные специальности. Монголы также добились успехов в сфере культуры и искусства, от сумо до изобразительного искусства, а японский язык, используемый монголами, стал более обширным и глубоким. Многие, вероятно, знают, что проект «Высшее инженерно-техническое образование» реализуется за счет льготного кредита Японии. В рамках этого проекта с весны этого года начнется подготовка будущих монгольских инженеров и специалистов в области технологий, и число специалистов по японскому языку в естественных науках будет продолжать расти.

50 лет — это только первый этап, и в будущем преподавание японского языка будет продолжать совершенствоваться, сохраняя свои традиции и одновременно вступая в новый технологический этап. Я верю, что все вы, первопроходцы и преподаватели, преодолели множество препятствий, и я уверен, что вы продолжите находить решения проблем вместе с молодым поколением и развивать работу по подготовке японоязычных специалистов в Монголии.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения