Интеграция ИИ в Монголию, — InsideMongolia

Интеграция ИИ в Монголию

CentralAsia (MNG) -

Согласно данным InsideMongolia, Монголия занимает 69-е место из 147 стран мира по уровню интеграции ИИ.

Монгольский конгломерат TESO Group объявил о стратегическом партнерстве с OpenAI, что стало одним из крупнейших событий в сфере искусственного интеллекта в стране на сегодняшний день. Сейчас, безусловно, самое подходящее время, чтобы оценить прогресс интеграции ИИ в Монголии.

🦾 Выше средней точки в мире

В Монголии уровень внедрения ИИ вырос с 12.6% в первом полугодии 2025 года до 14.3% во втором полугодии, увеличившись на 1.7 процентных пункта. Это поставило страну на 69-е место из 147 экономик мира. Между тем, данные Google Trends показывают, что средний поисковый интерес к ChatGPT за последний год достиг 68 из 100, что свидетельствует о том, что общественный интерес оставался относительно стабильным и высоким.

🧒 Использование среди молодежи: В Улан-Баторе люди в возрасте от 15 до 34 лет используют AI в среднем 3-4 раза в неделю, при этом студенты все чаще обращаются к нему для учебы.

🪢 В среднем по миру каждый шестой человек: по данным Института экономики искусственного интеллекта Microsoft, ко второй половине 2025 года 16.3% населения мира внедрили ИИ, при этом ОАЭ лидируют с показателем 64% среди 147 опрошенных стран.

🤵 На уровне бизнеса

Внедрение ИИ в монгольских компаниях и учреждениях ускорилось за последние 2 года, особенно в крупных корпорациях, финтех-компаниях, здравоохранении, СМИ и сфере управления персоналом. Недавно группа компаний TESO заявила о планах внедрения технологии OpenAI в производстве, цепочках поставок, продажах, маркетинге, исследованиях и разработках, обслуживании клиентов, финансах и внутренних системах для повышения производительности, принятия решений и инноваций.

😎 До этого компания AND Global и ее дочерняя компания AND Solutions стала одними из первых партнеров Microsoft в области искусственного интеллекта в Монголии, запустив Mindox — платформу для обработки документов на основе ИИ, построенную на платформе Azure и оптимизированную для нее, которая позже была представлена ​​финансовым учреждениям на Филиппинах и других азиатских рынках.

🩺 В сфере здравоохранения компания AI Medi Mongolia сотрудничает с южнокорейской NTL Healthcare для внедрения системы CerviCare AI для раннего выявления рака шейки матки, а компания Nura Mongolia Тавана Богда расширяет спектр медицинских услуг на основе искусственного интеллекта, включая компьютерную томографию с использованием ИИ.

В целом… От малых и средних предприятий, внедряющих чат-боты и ИИ-агентов, до крупных конгломератов, сотрудничающих с мировыми технологическими лидерами, интеграция ИИ в Монголии явно набирает обороты. В ближайшие годы использование ИИ в бизнесе, вероятно, будет расширяться и дальше, усиливая конкуренцию и меняя способы работы компаний.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения