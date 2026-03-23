Представитель Монголии стал членом Совета директоров IATA

CentralAsia (MNG) -

«На заседании Совета директоров IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), состоявшемся 6 марта 2026 года, Тэлмэн Тунсаг, испольнительный директор MIAT, был назначен членом Совета директоров ассоциации», — пишет MiddleAsianNews.

Сегодня в состав Совета директоров IATA входят представители Air Canada, Air China, Air France-KLM Group, Air India, All Nippon Airways, American Airlines, Atlas Air, Australian Airlines (Lufthansa Group), Cathay Group, Copa Airlines, Croatia Airlines, Ethiopian Airlines, Airline and International FedEx, Hainan Airlines, Japan Airlines, KLM, Korean Air, Latam Airlines Group, Miat Mongolian Airlines, Middle East Airlines, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Rwandair, SAS, Saudi Arabian Airlines, Turkish Airlines, United Airlines и VOLARIS. Председателем Совета директоров является Луис Гальего Мартин, испольнительный директор IAG. Генеральным директором IATA является Уилли Уолш.

Члены Совета директоров организации участвуют в принятии решений по широкому кругу вопросов, включая правила безопасности, экологическую политику и международное сотрудничество. Поэтому это мероприятие – не просто вопрос престижа, а возможность помочь сформировать будущее мировой авиации.

Тэлмэн Тунсаг, испольнительный директор MIAT

IATA или Международная ассоциация воздушного транспорта — международная неправительственная организация. Штаб-квартира находится в Монреале (Канада), Европейский центр (исполнительный офис) — в Женеве (Швейцария). ИАТА имеет 57 офисов и 120 представительств по всему миру.

IATA была создана 19 апреля 1945 года в Гаване (Куба) для сотрудничества между авиакомпаниями.

К моменту основания в IATA входили 57 членов из 31 страны, преимущественно из Европы и Северной Америки. Современная IATA — это 350 членов из 120 стран (на 25 мая 2025 года), которые осуществляют 80 % всех международных рейсов, согласно оценкам самой ассоциации.

IATA является преемницей International Air Traffic Association (Международной ассоциации воздушного движения), основанной в Гааге 28 августа 1919 года. Её целью стала организация безопасных, регулярных и рентабельных воздушных перевозок людей и грузов, а также содействие совместной работе всех участвующих в международных воздушных перевозках предприятий. Эта ассоциация, организованная после Первой мировой войны, прекратила своё существование из-за Второй мировой войны.

До реформ Рональда Рейгана по сокращению регуляции в коммерческих рейсах, IATA определяло все параметры гражданской авиации, от состава подаваемых в полёте блюд до расстояния между пассажирскими креслами на борту.

В феврале 2021 года было заключено партнёрское соглашение между IATA и OAG, ведущим мировым поставщиком данных и аналитических материалов о путешествиях. Он предоставляет ассоциации графики полётов и другие справочные данные.

Ассоциация выступает координатором и представителем интересов авиатранспортной отрасли в таких областях как обеспечение безопасности полётов, производство полётов, тарифная политика, техобслуживание, авиационная безопасность, разработка международных стандартов совместно с ИКАО и т. д.

Важнейшим направлением деятельности IATA является организация взаиморасчётов между субъектами воздушного транспорта, основанная на системе продаж перевозок на нейтральном бланке авиабилетов. Ещё в 1948 году начала свою деятельность Клиринговая палата IATA (англ. IATA Clearing House), обеспечивающая проведение взаимозачётов между авиакомпаниями. А в 1972 году была создана мировая нейтральная среда продаж авиабилетов BSP IATA, впоследствии охватившая весь воздушный транспорт мира, кроме США (которые первыми создали собственную систему, ARC, послужившую впоследствии основой для BSP) и стран СНГ (за исключением Молдавии).

Международная ассоциация воздушного транспорта объявила о полном переходе с 2007 года на продажу авиаперевозок с использованием электронных билетов.

IATA присваивает коды аэропортам, авиакомпаниям и типам самолётов для классификации.

Безопасность полётов является приоритетом номер один для IATA. Основным инструментом обеспечения безопасности полётов является эксплуатационный аудит безопасности полётов IATA является аудит IOSA (IATA Operational Safety Audit) и его последующая расширенная версия Enhanced IOSA. Аудит IOSA был внедрён рядом стран как государственное требование по безопасности полётов. 2012 год стал самым безопасным годом за всю историю авиации. Глобальный рейтинг авиационных происшествий с самолётами западного производства (измеряемый в количестве невосстановимых разрушений фюзеляжа на миллион полётов самолётов западного производства) составил 0,20, что эквивалентно одному авиационному происшествию на 5 миллионов полётов.

