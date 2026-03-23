Великобритания подчеркивает важность сотрудничества с Монголией в области критически важных полезных ископаемых

Оливер Ричардс

CentralAsia (MNG) -

Оливер Ричардс, руководитель отдела критически важных минералов и горнодобывающей промышленности (международные отношения) Министерства бизнеса и торговли Великобритании (DBT), представил доклад о будущем глобального предложения критически важных минералов и стратегическом сотрудничестве с Монголией. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Он отметил, что глобальные цепочки поставок критически важных минералов в настоящее время сильно сконцентрированы, в то время как ожидается, что спрос значительно возрастет в ближайшие годы благодаря развитию чистой энергетики, электромобилей и передового производства. В результате прогнозируется, что в ближайшем будущем спрос превысит предложение.

▪️ Для решения этой проблемы Соединенное Королевство реализует 10-летнюю Стратегию в отношении критически важных минералов, направленную на укрепление устойчивости и безопасности поставок. Стратегия устанавливает четкие цели:

- удовлетворить 10% спроса за счет внутреннего производства,

- обеспечить 20% за счет переработки и

- гарантировать, что не более 60% поставок критически важных минералов поступает из одной страны.

Великобритания также стремится содействовать созданию более прозрачного, устойчивого и диверсифицированного рынка критически важных минералов за счет использования международных партнерств, укрепления сотрудничества в цепочках поставок, облегчения доступа к финансированию и расширения научно-исследовательского и инновационного потенциала.

▪️ В этом контексте Великобритания активно расширяет сотрудничество в области критически важных полезных ископаемых в Монголии и Центральной Азии, подписав меморандумы о взаимопонимании с Казахстаном (2023), Монголией (2024), Узбекистаном (2025) и Кыргызстаном (2025).

▪️ Меморандум с Монголией поддерживает сотрудничество в таких областях, как геологические исследования и картирование ресурсов, торговля, стандарты ESG и механизмы финансовой поддержки.

Лондон также остается глобальным центром финансирования горнодобывающей промышленности, рынков капитала, технологий и научных исследований, обеспечивая сильную экосистему для расширения инвестиций, партнерства в цепочках поставок и технологического сотрудничества с богатыми ресурсами странами, такими как Монголия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

