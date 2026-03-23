Сегодня в Улан-Баторе +13°C

Жители столицы Монголии могут рассчитывать на характерную весеннюю погоду: днём температура достигнет +13°C, а ночью опустится до -1°C.

Прогноз на 23 марта 2026 года с 8:00 до 20:00: в основном облачная погода, в горных районах Хубсугул возможны дожди со снегом, в остальных местах осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-запада в большинстве регионов со скоростью 5-10 м/с, на Алтайском хребте и в Арц-Богдском ущелье его скорость может увеличиться до 15-17 м/с.

Температура в окрестностях озера Увс, Дархадской котловины и в долине реки Тэс варьируется от 0 до 5°C. В горных регионах Хангай, Хубсугул, Хэнтий, Завхан, а также у истоков рек Заг-Байдраг и в долинах Идэр, Тэрэлж и Хэрлэн будет +3–+8°C. В южной части Гоби, в районе бассейна Орхон-Сэлэнгэ и на территориях с небольшим количеством снега температура составит +13–+18°C, в других областях ожидается +8–+13°C.

В Улан-Баторе облачная погода без осадков, ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура колеблется между +11 и +13°C, относительная влажность составляет 45%, атмосферное давление — 864 гПа.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения