Парламентская комиссия Армении одобрила ратификацию соглашений ЕАЭС с Монголией

CentralAsia (MNG) - На внеочередном заседании в пятницу Парламентская комиссия Армении по региональной и евразийской интеграции одобрила ратификацию Соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и его государствами-членами, а также Монголией.

Говоря о временном торговом соглашении между ЕАЭС, его государствами-членами и Монголией, заместитель министра экономики Нарек Овакимян отметил, что оно направлено на упрощение и стимулирование взаимной торговли.

«Соглашение было подписано в 2025 году и регулирует широкий круг вопросов экономического сотрудничества, включая таможенные правила и санитарно-фитосанитарные меры», — добавил он.

