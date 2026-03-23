Премьер Армении Пашинян поругался с женщиной в метро из-за Карабаха

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поспорил в ереванском метро с пассажиркой, обвинившей его в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану.

По словам очевидцев, разговор начался с того, что женщина обвинила Пашиняна в потере Карабаха. Он в ответ заявил ей, что правительство Армении «потратило миллиарды», чтобы люди могли остаться жить в Карабахе, и спросил, почему она там не осталась. «Мы сделали все, чтобы вы жили в Карабахе, и в 2023 году именно вы обвиняли меня в том, что мы закрыли границы, чтобы люди не уезжали из Карабаха в Армению. Теперь вы приехали сюда и говорите: ой, а мы хотим вернуться», — цитирует Пашиняна News.am.

Женщина попросила премьера не повышать голос и не грозить ей пальцем, на что он ответил: «Я буду говорить громче, не надо винить меня в случившемся». Пашинян также попросил собеседницу «не говорить с таким презрением» о карте Армении, которую он держал в руках.

Спустя некоторое время Пашинян извинился перед женщиной. Он опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором говорит, что «не может преодолеть этот момент» и сдержать эмоции в разговоре на тему Карабаха, назвав это большим недочетом. «Прошу прощения у женщины из Карабаха и ее ребенка и приглашаю на новую встречу», — написал он.

После того, как Пашиняну сообщили, что пассажирку зовут Армине Мосиян, он обратился к ней по имени и выразил надежду, что у него будет повод еще раз встретиться и поговорить спокойно. «Я бы хотел, чтобы этот разговор произошел, я знаю, что вы откажете и пару грубых слов скажете вдогонку. Я смиренно принимаю это, но, если вдруг вам придет в голову на камеру или телефон спокойно без эмоций договориться и поговорить, знайте, что я в вашем распоряжении и заранее принимаю это приглашение», — сказал он.

Армения потеряла контроль над Нагорным Карабахом в результате азербайджанской военной операции в сентябре 2023 года. Более 100 тыс. армян покинули Карабах, а непризнанная республика прекратила существование с 1 января 2024 года. После стороны согласовали текст мирного договора, перед подписанием которого Азербайджан требует изменения армянской конституции.