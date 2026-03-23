Иран стал взимать по $2 млн за транзит судов через Ормузский пролив

CentralAsia (CA) - Иран начал взимать по $2 млн за транзит судов через Ормузский пролив, передает Iran International со ссылкой на заявление члена парламентской комиссии республики по нацбезопасности и внешней политике Алаэддина Боруджерди.

По его словам, данная мера означает установление «нового суверенного режима» в проливе. «В любом случае, поскольку война стоит денег, мы, естественно, должны это сделать и лишить права прохода суда, проходящие через Ормузский пролив», - пояснил Боруджерди.

Он также напомнил, что Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива, пригрозив в противном случае атаковать энергетические объекты страны. По словам Боруджерди, в этом случае Тегеран атакует все энергообъекты Израиля, так как они находятся в пределах досягаемости и могут быть уничтожены за один день.

Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу в соцсети Truth Social. В ответ Тегеран пригрозил ударами по всем американским объектам энергетической и информационной инфраструктуры в регионе. При этом Axios сообщил, что команда Трампа начала обсуждения того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном.

The Guardian написала со ссылкой на агентство Mehr, что, по словам иранских чиновников, Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме принадлежащих «вражеским» странам. По данным издания, Тегеран ранее разрешил «дружественным» государствам, включая Китай, Индию и Пакистан, провести свои суда через пролив.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о полном контроле над проливом на фоне военной операции Израиля и США и пригрозил судам обстрелами. В итоге танкеры перестали поставлять на мировые рынки энергоносители из стран Персидского залива. Стоимость нефти подскочила почти до $110 за баррель.

Страны—участницы Международного энергетического агентства (МЭА) согласовали высвобождение рекордного объема нефти в истории организации для стабилизации ситуации — 400 млн баррелей. Кроме того, 13 марта США ослабили санкции против российской нефти, разрешив продавать углеводороды, уже загруженные на танкеры и находящиеся в море, позже Вашингтон выпустил такую же лицензию для иранской нефти. Axios писал, что ситуация с Ормузским проливом стала ловушкой для Трампа: он не может закончить войну на своих условиях, пока проход судов через пролив не восстановится, однако попытка изменить ситуацию силой может привести к эскалации и поставить американские войска под удар.

Накануне Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Ормузский пролив должен охраняться и контролироваться государствами, которые его используют, а не Соединенными Штатами. Он добавил, что США могут оказать помощь таким странам, если от них поступит соответствующая просьба. Президент подчеркнул, что для них это будет «легкая военная операция».