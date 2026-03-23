Ким Чен Ына переизбрали на пост председателя государственных дел КНДР

CentralAsia (CA) - Верховное народное собрание (ВНС) КНДР 15-го созыва на первой сессии переизбрало лидера страны Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел (главы Госсовета), сообщает ЦТАК.

«ВНС пятнадцатого созыва торжественно объявило на весь мир историческое решение о выдвижении на высший пост Республики выдающегося руководителя чучхейской революции товарища Ким Чен Ына по единодушной воле и чаянию всего корейского народа»,— указано в сообщении.

Агентство подчеркивает значение избранника, «самого выдающегося на этом свете мыслителя-теоретика, великого стратега в строительстве государства» для судьбы и будущего всего народа и «вечного достоинства и могущества Республики». Народ Северной Кореи обрел уверенность в светлом будущем для грядущих поколений, «социализм нашего образца будет непобедимым, а историческое дело обогащения государства и укрепления вооруженных сил непременно будет свершено», пишет ЦТАК.

Ким Чен Ын возглавляет КНДР с 2011 года, а Госсовет страны — с 2016 года. В 2019 году в Конституцию страны были внесены изменения, по которым за ним закреплен статус главы государства и верховного главнокомандующего Корейской народной армией (КНА). Ранее главой государства формально считался председатель Президиума ВНС.