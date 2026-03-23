Взрыв газа произошёл в Шахтинске: восемь человек пострадали

CentralAsia (KZ) - В Шахтинске в одном из жилых домов произошёл взрыв из-за бытового газового баллона, сообщили в ДЧС Карагандинской области.

Пожарные расчёты прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после получения вызова. Взрыв вызвал пожар, который охватил мебель и домашние вещи. С верхних этажей спасатели по лестничному маршу эвакуировали пятерых человек. До прибытия пожарных часть жителей самостоятельно выбежала на улицу, часть – эвакуировали полицейские.

Для людей развернули пункт обогрева.

«В результате происшествия пострадали восемь человек, из них пятеро – сотрудники полиции. Всех их доставили в медицинское учреждение. Пожар ликвидировали на общей площади 40 м2», – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как рассказали в департаменте полиции региона, вызов о запахе газа в доме поступил в 102. Взрыв произошёл, когда прибывшие по адресу правоохранители, до приезда спасателей, эвакуировали жителей.

«По факту пожара возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции задержали 40-летнего подозреваемого. Сейчас его госпитализировали в специализированную палату Шахтинской городской больницы, он находится под конвоем. После выздоровления подозреваемого водворят в изолятор временного содержания», – информировали в департаменте.

Проводится всестороннее и объективное расследование.

