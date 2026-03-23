Newizv.ru: Сколько будет стоить бензин в России в ближайшие месяцы?

- 11:28, 23 марта 2026
CentralAsia (CA) - Топливный рынок лихорадит: из-за ближневосточного конфликта от Европы до Австралии — нехватка топлива, цены на бензин растут. Россия тоже не осталась в стороне: власти рассматривают возможность ограничить экспорт бензина. Эксперты рассказали «НИ», каких цен ждать на заправках в ближайшие месяцы, пишет Newizv.ru
Нефть стабильно держится выше 100 долларов за баррель — это шок для современного топливного рынка. Цены растут по всему миру. В России устремились ввысь и биржевые котировки, и цены на бензин на обычных заправках.
Почему в России на самом деле дорожает бензин
Только с начала марта на Петербургской бирже АИ-95 подорожал на 13% — до 70 345 рублей за тонну. На заправках России, по данным Росстата, литр бензина стоит уже 68,18 рубля. В Москве же литр 95-го стоит в основном около 69 рублей, а в некоторых случаях — более 71 рубля.
Нефть своя, бензин свой, а цены растут. Как же так получается? Дороговизна нефти ту ни при чем — считает к. э. н., доцент кафедры международного бизнеса, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Евгений Сумароков.
— Россия является одним из ведущих экспортеров, занимая по поставкам около 17% на мировом рынка энергоресурсов, в том числе нефти, нефтепродуктов, поэтому напрямую динамика цен на российских АЗС не обусловлена фактором резкого роста мировых цен на нефть.
А вот мировые цены на топливо могут спровоцировать нехватку топлива в РФ — пояснили в комментарии для «НИ» в пресс-службе ГК «Автодом».
— Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сейчас зарабатывают на экспорте топлива благодаря высоким мировым ценам на нефть. Однако предприятия вынуждены оптимизировать распределение поставок. При марже экспорта 20–30% и выше нефтеперерабатывающие заводы предпочитают поставки на зарубежные рынки, что может вызвать дефицит внутри страны.
Для таких случаев существует топливный демпфер: государство платит нефтяникам субсидии, чтобы они не повышали стоимость на внутреннем рынке. Но, как всегда, есть нюанс.
Портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин обратил внимание на несовершенство этого механизма.
— В идеальной ситуации демпфер делает для НПЗ вопрос, куда продавать топливо, несущественным. Но на практике из-за временных лагов и рыночной неэффективности экспорт в отдельные периоды может быть более выгодным.
Отчеты Минфина о нефтегазовых поступлениях также показывают интересный момент. В феврале 2026-го нефтяники не получили от государства субсидии, а наоборот сами заплатили бюджету 18,8 млрд рублей. То есть цены на внутреннем рынке были выше, чем зарубежные по расчетам властей. Нефтяники поняли: они могут без проблем повышать цены для населения, и это будет окупать расходы на выплаты в бюджет.
Насколько подорожает бензин в России
Но обычных автомобилистов и транспортные компании интересуют цены на заправках, а не нюансы перекладывания денег между карманами нефтяников и государства.
Власти успокаивают: дефицита бензина в стране нет. По словам директора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антона Рубцова, сейчас уровень запасов бензина — 2 млн тонн, дизеля — 3,3 млн тонн. И это больше, чем было в марте 2025-го.
Дмитрий Скрябин также считает, что ничего экстраординарного на топливном рынке не произойдет. Если понадобится — власти вмешаются.
— Рост цен продолжится, но в пределах инфляции. При этом биржевые цены более волатильны: на них влияет сезонный рост спроса, а также плановые и внеплановые ремонты НПЗ.
Минэнерго совсем недавно, в начале февраля, разрешило производителям экспортировать топливо. Но уже рассматривает вариант новых ограничений — заметил Антон Рубцов.
— Он (вопрос полного запрета экспорта) острым не является, но мы не исключаем, что правительство может принять решение. У правительства все есть, чтобы оперативно принять решение о превентивном запрете экспорта бензина.
На этом фоне возможны скачки цен. По прогнозу ГК «Автодом», в середине 2026 года возможно заметное подорожание бензина.
— На сегодняшний день средняя цена на бензин АИ-95 достигла 67,65 рублей за литр (+10,94% за год). К концу 2026 года стоимость АИ-95 ожидается 69–70 рублей, а к концу лета — 70–73 рубля, с пиком до 76 рублей в регионах при дефиците или авариях на НПЗ. Рост цен на топливо может затянуться до осени.
Вот и люди в комментариях к материалам «НИ» пишут, что в стабилизацию цен на бензин не верят. Только в рост. Еще читатели подметили интересную закономерность: стоимость литра бензина в РФ стабильно стремится к одному доллару по текущему курсу.