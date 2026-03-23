Newizv.ru: Сколько будет стоить бензин в России в ближайшие месяцы?

CentralAsia (CA) - Топливный рынок лихорадит: из-за ближневосточного конфликта от Европы до Австралии — нехватка топлива, цены на бензин растут. Россия тоже не осталась в стороне: власти рассматривают возможность ограничить экспорт бензина. Эксперты рассказали «НИ», каких цен ждать на заправках в ближайшие месяцы, пишет Newizv.ru

Нефть стабильно держится выше 100 долларов за баррель — это шок для современного топливного рынка. Цены растут по всему миру. В России устремились ввысь и биржевые котировки, и цены на бензин на обычных заправках.

Почему в России на самом деле дорожает бензин

Только с начала марта на Петербургской бирже АИ-95 подорожал на 13% — до 70 345 рублей за тонну. На заправках России, по данным Росстата, литр бензина стоит уже 68,18 рубля. В Москве же литр 95-го стоит в основном около 69 рублей, а в некоторых случаях — более 71 рубля.

На некоторых АЗС в Москве цены на топливо уже выше 71 рубля за литр. Фото: 1MI

Нефть своя, бензин свой, а цены растут. Как же так получается? Дороговизна нефти ту ни при чем — считает к. э. н., доцент кафедры международного бизнеса, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Евгений Сумароков.

— Россия является одним из ведущих экспортеров, занимая по поставкам около 17% на мировом рынка энергоресурсов, в том числе нефти, нефтепродуктов, поэтому напрямую динамика цен на российских АЗС не обусловлена фактором резкого роста мировых цен на нефть.

Нефтеперерабатывающие заводы получают дополнительную прибыль за счет высоких цен на нефть. Фото: 1MI

А вот мировые цены на топливо могут спровоцировать нехватку топлива в РФ — пояснили в комментарии для «НИ» в пресс-службе ГК «Автодом».

— Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сейчас зарабатывают на экспорте топлива благодаря высоким мировым ценам на нефть. Однако предприятия вынуждены оптимизировать распределение поставок. При марже экспорта 20–30% и выше нефтеперерабатывающие заводы предпочитают поставки на зарубежные рынки, что может вызвать дефицит внутри страны.

Для таких случаев существует топливный демпфер: государство платит нефтяникам субсидии, чтобы они не повышали стоимость на внутреннем рынке. Но, как всегда, есть нюанс.

Портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин обратил внимание на несовершенство этого механизма.

— В идеальной ситуации демпфер делает для НПЗ вопрос, куда продавать топливо, несущественным. Но на практике из-за временных лагов и рыночной неэффективности экспорт в отдельные периоды может быть более выгодным.

Отчеты Минфина о нефтегазовых поступлениях также показывают интересный момент. В феврале 2026-го нефтяники не получили от государства субсидии, а наоборот сами заплатили бюджету 18,8 млрд рублей. То есть цены на внутреннем рынке были выше, чем зарубежные по расчетам властей. Нефтяники поняли: они могут без проблем повышать цены для населения, и это будет окупать расходы на выплаты в бюджет.

Россияйским нефтяным компаниям выгодны высокие цены на топливо внутри страны. Фото: 1MI

Насколько подорожает бензин в России

Но обычных автомобилистов и транспортные компании интересуют цены на заправках, а не нюансы перекладывания денег между карманами нефтяников и государства.

Власти успокаивают: дефицита бензина в стране нет. По словам директора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антона Рубцова, сейчас уровень запасов бензина — 2 млн тонн, дизеля — 3,3 млн тонн. И это больше, чем было в марте 2025-го.

Дмитрий Скрябин также считает, что ничего экстраординарного на топливном рынке не произойдет. Если понадобится — власти вмешаются.

— Рост цен продолжится, но в пределах инфляции. При этом биржевые цены более волатильны: на них влияет сезонный рост спроса, а также плановые и внеплановые ремонты НПЗ.

Минэнерго совсем недавно, в начале февраля, разрешило производителям экспортировать топливо. Но уже рассматривает вариант новых ограничений — заметил Антон Рубцов.

— Он (вопрос полного запрета экспорта) острым не является, но мы не исключаем, что правительство может принять решение. У правительства все есть, чтобы оперативно принять решение о превентивном запрете экспорта бензина.

Эксперты прогнозируют, что цены на бензин к лету достигнут уровня 73 рублей за литр. Фото: 1MI

На этом фоне возможны скачки цен. По прогнозу ГК «Автодом», в середине 2026 года возможно заметное подорожание бензина.

— На сегодняшний день средняя цена на бензин АИ-95 достигла 67,65 рублей за литр (+10,94% за год). К концу 2026 года стоимость АИ-95 ожидается 69–70 рублей, а к концу лета — 70–73 рубля, с пиком до 76 рублей в регионах при дефиците или авариях на НПЗ. Рост цен на топливо может затянуться до осени.

Вот и люди в комментариях к материалам «НИ» пишут, что в стабилизацию цен на бензин не верят. Только в рост. Еще читатели подметили интересную закономерность: стоимость литра бензина в РФ стабильно стремится к одному доллару по текущему курсу.