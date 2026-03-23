Иран опроверг эвакуацию Натанза после ударов по ядерной инфраструктуре

CentralAsia (CA) -  Власти Ирана опровергли информацию об эвакуации Натанза после ударов по ядерной инфраструктуре города, сообщает агентство Tasnim.

«В последние часы пропагандистская война противника усилилась из-за распространения слухов об эвакуации городов. Слухи об эвакуации Натанза были официально опровергнуты»,— приводит агентство слова прокуратуры и КСИР.

22 марта Иран заявил об атаке США и Израиля на ядерный объект в Натанзе. По информации иранских властей, подобный удар противоречит положениям международного права и «иным нормативным актам, касающимся ядерной безопасности». По информации израильской стороны, удары по району нанесла только армия США.

Новости по теме:

