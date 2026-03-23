В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной

CentralAsia (CA) - Поздно вечером 22 марта самолет авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной на взлетной полосе в аэропорту Ла-Гуардия, что находится в Нью-Йорке. Минимум 60 человек пострадали, сообщает The Mirror.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило остановку работы аэропорта в Нью-Йорке из-за «аварийной ситуации с воздушным судном».

New York Post со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка (FDNY) пишет, что самолет, выполняющий рейс из Монреаля, врезался в пожарную машину, в результате четверо пожарных получили критические травмы. Столкновение произошло на четвертой взлетно-посадочной полосе. Reuters указывает, что это самолет врезался в транспортное средство на скорости 39 км/ч.

На борту воздушного судна — Bombardier CRJ-900 — находилось 100 пассажиров, и их состояние уточняется.

Ночью аэропорт Ла-Гуардия предупредил в Х о перебоях в полетах из-за погодных условий, в районе наблюдались дождь и туман, говорится в материале CNN.

Согласно фотографиям и видеозаписям очевидцев, Bombardier CRJ-900 столкнулся с машиной на большой скорости. В результате носовая часть лайнера получила сильные повреждения.