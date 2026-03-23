Сильнейшее за 20 лет наводнение на Гавайях оставило тысячи жителей без электричества

CentralAsia (CA) - На Гавайях ​​более 2000 человек остались без электричества после самого сильного наводнения за более чем 20 лет, вызванного проливными дождями на островах, сообщает Associated Press.

На почву, уже пропитанную ливнями зимнего шторма, прошедшего неделю назад, обрушились сильные дожди. Ущерб от стихии оценён в 1 млрд долларов. Шторм повредил дома и автомобили. В затопленных районах спасли более 200 человек. Сообщений о погибших пока не поступало.

Бригады компании Hawaiian Electric, обеспечивающей электроэнергией около 95% населения острова, проводят аварийные работы. Свет вернулся в дома 1200 жителей.

Губернатор Джош Грин рассказал, что ураган повредил аэропорт, школы, дороги, дома и больницы на острове Мауи. Чиновники опасались, что 120-летняя плотина Вахиава может разрушиться, однако уровень воды уже снизился.

Метеоролог Мэтью Фостер считает, что самые сильные штормы уже позади. Уже к среде, 25 марта, можно ожидать более сухую погоду. По словам экспертов, интенсивность и частота сильных дождей на Гавайях возросли на фоне глобального потепления.