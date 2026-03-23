В ООН назвали прошедшее десятилетие самым жарким в истории наблюдений

CentralAsia (CA) -  Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при ООН официально подтвердила, что период с 2015 по 2025 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1850-го.

Согласно опубликованному докладу, 2025 год вошел в тройку самых горячих лет, заняв второе или третье место в зависимости от методики подсчета, пишет Reuters.

Средняя глобальная температура в 2025 году оказалась примерно на 1,43 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. При этом эксперты организации подчеркивают, что 2024 год был еще более экстремальным, став самым жарким за всю историю с превышением в 1,55 градуса, что свидетельствует о продолжающейся тенденции потепления.

Особую тревогу у ученых вызывает состояние ледников. В отчете отмечается, что потеря массы льда в ключевых точках планеты вошла в пятерку худших показателей за весь период наблюдений. Рекордно высокие уровни таяния зафиксированы в Исландии и Северной Америке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя выводы доклада, заявил, что состояние глобального климата перешло в фазу чрезвычайной ситуации. «Планета Земля испытывает предельные нагрузки, все ключевые климатические индикаторы горят красным», – подчеркнул он.

В соответствии с Парижским соглашением 2015 года правительства обязались приложить все усилия, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 1,5 градуса по Цельсию.

