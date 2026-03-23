NBC: пилоты погибли при столкновении самолета с машиной в аэропорту Нью-Йорка

CentralAsia (CA) - В результате столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка погибли командир экипажа и второй пилот, передает NBC со ссылкой на источники. Изначально сообщалось, что пилоты получили тяжелые травмы

По данным канала, еще два человека пострадали, подробностей об их состоянии нет. СМИ писали, что пострадавшие есть среди сотрудников пожарной службы. В общей сложности на борту было 76 пассажиров и четыре члена экипажа. ABC News сообщает о госпитализации 13 человек.

ЧП случилось сегодня ночью. Двухдвигательный Bombardier CRJ-900 авиакомпании Air Canada Express по прибытии из Монреаля столкнулся с пожарной машиной, принадлежащей портовому управлению. Причины столкновения пока не установлены. Аэропорт Ла-Гуардия, в котором произошел инцидент, временно закрыт.