Иран пригрозил заминировать весь Персидский залив

CentralAsia (CA) - Иран заминирует все морские пути в Персидском заливе в случае, если США решат проводить наземную операцию на побережье или иранских островах. Об этом сообщил Совет по обороне страны, передает Fars.

«Любая попытка противника посягнуть на иранские побережья или острова приведет к тому, что все морские пути и линии сообщения в Персидском заливе и вдоль побережья будут заминированы различными видами морских мин, включая плавающие мины, которые могут быть установлены с берега»,— сказано в заявлении.

Совет подчеркнул, что страны, не считающиеся враждебными Ирану, смогут проходить Ормузский пролив при координации с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива и пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре. Тегеран отверг ультиматум и заявил о готовности атаковать объекты США в регионе.