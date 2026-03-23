Более 40 человек госпитализировали после ЧП с самолетом в аэропорту Нью-Йорка

CentralAsia (CA) -  Два человека погибли и 41 госпитализирован после столкновения самолета и пожарной машины в аэропорту Нью-Йорка Ла-Гуардия. Об этом сообщила исполнительный директор Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Кэтрин Гарсия, передает NBC News. 

«К сожалению, подтверждено, что оба пилота погибли, и в настоящее время специалисты Air Canada по оказанию медицинской помощи направляют соответствующие уведомления»,— сказала она.

Двухдвигательный Bombardier CRJ-900 авиакомпании Air Canada Express, прибывший из Монреаля, столкнулся с пожарной машиной портового управления. Причины происшествия еще не установлены. Аэропорт Ла-Гуардия закрыт.

