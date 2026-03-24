V‑Dem признала что Монголия улучшила свой демократический статус, поднявшись на 6 позиций

CentralAsia (MNG) -

Организация The Varieties of Democracy (V‑Dem) измеряет уровень демократии в странах по всему миру с 1789 года.

Согласно отчету за 2026 год, Монголия заняла 75-е место в Индексе демократии. В отчетах за 2024 и 2025 годы страна заняла 81-е место в Индексе либеральной демократии, что свидетельствует об улучшении на шесть позиций в этом году. Об этом сообщается в последнем докладе о демократии Института V-Dem при Гётеборгском университете. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Согласно данным Департамента по связям с общественностью правительства, Монголия продемонстрировала наилучший прогресс в Индексе совещательной демократии, поднявшись на 25 позиций и заняв 40-е место. Это отражает возросшее внимание к обсуждению политических вопросов и учету различных точек зрения в процессах принятия решений, отмечается в отчете.

Есть несколько исследовательских институтов, на отчеты которых мы в Гражданском контроле обращаем внимание. Один из них – это инициатива Varieties of Democracy (Разнообразие демократии) или V‑Dem. С привлечение более 4 тысяч ученых со всего мира они создают крупнейший глобальный набор данных о демократии с более чем 31 миллионом точек данных для 202 стран с 1789 по 600 различным показателям.

В этом исследовании данные по многочисленным показателям сведены в шесть основных индексов.

Индекс либеральной демократии охватывает как либеральные, так и электоральные аспекты демократии на основе 71 индикаторов, включенных в два других индекса: индекс либерализма и индекс электоральной демократии.

Индекс электоральной демократии. Этот индекс охватывает не только степень, в которой государства проводят честные, свободные и справедливые выборы, но и фактическую свободу самовыражения, доступ к альтернативным источникам информации.

Индекс либерализма. В концептуальной схеме V‑Dem либеральный принцип демократии воплощает важность защиты прав личности и меньшинств как от тирании государства, так и от тирании большинства. Он также охватывает «горизонтальные» методы подотчетности между более или менее равноправными институтами, которые обеспечивают эффективные сдержки и противовесы между институтами и, в частности, ограничивают исполнительную власть. Это достигается верховенством права и конституционно защищенными гражданскими свободами, независимой судебной системой и сильным парламентом, которые способны призвать исполнительную власть к ответу и ограничить ее полномочия. Три показателя, которые охватывают эти измерения: равенство перед законом и индивидуальные свободы, судебные ограничения исполнительной власти и законодательные ограничения исполнительной власти. Вместе они измеряют индекс либерализма.

Индекс эгалитаризма. Эгалитарный принцип демократии измеряет, в какой степени все социальные группы пользуются равными возможностями для участия в политической жизни. Он основан на идее, что демократия – это система правления «народом», в которой граждане участвуют различными способами, такими как принятие информированных решений при голосовании, выражение мнений, демонстрация или влияние на разработку политики другими способами. Эгалитарный принцип демократии фундаментально связан с политическим участием, поскольку систематическое неравенство в правах и ресурсах граждан определенных социальных групп ограничивает возможности баллотироваться на государственные должности, участвовать в политических и управленческих процессах. Таким образом, более равномерное распределение ресурсов между группами приводит к политическому равенству и, следовательно, к демократии.

Индекс участия. Принцип участия в демократии подчеркивает активное участие граждан во всех политических процессах, избирательных и неизбирательных. Этот принцип отдает предпочтение прямому правлению граждан во всех возможных областях, где это осуществимо. Индекс участия учитывает четыре аспекта участия граждан: организации гражданского общества, механизмы прямой демократии, а также участие и представительство через местные и региональные органы власти.

Индекс совещательного компонента фиксирует, в какой степени достигается совещательный принцип демократии. Он оценивает процесс, посредством которого принимаются решения в политике. Совещательный процесс – это процесс, в котором общественное обсуждение, сосредоточенное на общем благе, мотивирует политические решения – в отличие от эмоциональных призывов, солидарных привязанностей, местнических интересов или принуждения. Согласно этому принципу, демократия требует большего, чем просто агрегации существующих предпочтений. Также должен быть уважительный диалог на всех уровнях принятия решений – от формирования предпочтений до окончательного решения – между информированными и компетентными участниками, которые открыты для убеждения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

