Очередной монгольский борец завоевал Кубок Императора в городе Осака

Хару басё. Сэнсюраку: Весенний турнир завершился в японском городе Осака 22 марта.

«Сэкивакэ Кирисима или Лхагвасүрэн Бямбачулуун завоевал Кубок Императора во Дворце физкультуры и спорта города Осака», — сообщает MiddleAsianNews.

Кирисима будет удостоен звания озэки, несмотря на поражение от Котодзакура в сэнсюраку (заключительный день басё).

Кубок Императора перевесил два черных шара, полученных на финише Весеннего турнира. Комитет судей рекомендовал вернуть 29-летнего монгольского рикиси на вторую ступень борцовской иерархии.

Официальное (формальное) решение примет 25-го марта Совет директоров Японской Ассоциации сумо.

ЛХАГВАСҮРЭН Бямбачулуун родился 24-го апреля 1996-го года в аймаке Дорнод на крайнем востоке Монголии.

В раннем детстве сын кочевников обучился верховой езде, чтобы помогать отцу пасти овец.

В восемнацать лет знавший основы дзюдо монгольский юноша отправился в Японию с надеждой поступить в профессиональное сумо.

Вместе с четырьмя земляками Лхагвасүрэн Бямбачулуун был принят на короткую стажировку в школу Митиноку.

Бывший озэки Кирисима, возглавляющий Митиноку-бэя, мог оставить у себя только одного иностранца. Тренер-наставник сделал свой выбор, когда узнал, что весивший только 70 килограммов атлет хочет трудиться изо всех сил и получать высокую зарплату, чтобы помогать родителям.

В мае 2015-го года легкий монгол начал карьеру рикиси.

Сикона Кирибаяма включала в себя три иероглифа. 霧 — «туман», заимствованный из имени Кирисима, 馬 — «конь», напоминающий о Монголии, 山 — «гора».

В январе 2019-го года возмужавший и потяжелевший почти в два раза монгольский богатырь заслужил элитный статус сэкитори, в январе 2020-го года дебютировал в высшем дивизионе макуути.

В марте 2023-го года Кирибаяма завоевал Кубок Императора, в мае заслужил звание озэки и получил новый борцовский псевдоним — Кирисима.

В ноябре 2023-го года Кирисима во второй раз добился юсё.

Лхагвасүрэн Бямбачулуун женат на монгольской красавице, воспитывает дочь и сына.

Кирисима обожает якинику, увлекается компьютерными играми и рисованием.

Рост богатыря 184 см. Боевой вес 145 кг.

