Министр Великобритании по делам Индо-Тихоокеанского региона посещает Монголию

Министр Великобритании по делам Индо-Тихоокеанского региона Сима Малхотра

CentralAsia (MNG) -

Министр Великобритании по делам Индо-Тихоокеанского региона Сима Малхотра посетит Монголию с 23 по 25 марта для участия в британско-монгольском политическом круглом столе. Заседание круглого стола пройдет под председательством британского министра по делам Индо-Тихоокеанского региона Симы Малхотры и монгольского заместителя министра иностранных дел Амартүвшина Гомбосүрэна. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В ходе политического круглого стола будут обсуждаться различные вопросы, включая двусторонние отношения, экономику, торговлю, инвестиции и геополитическую ситуацию, а также будут согласованы дальнейшие шаги.

В рамках этого визита министр Сима Малхотра посетит шахту Оюу-Толгой и обменяется мнениями о сотрудничестве в рамках проекта строительства метро в Улан-Баторе. Она также встретится с выпускниками британской правительственной стипендиальной программы Chevening, представителями организаций гражданского общества, а также женщинами-политическими и деловыми лидерами.

Великобритания работает над повышением квалификации учителей английского языка в монгольской системе образования, и в рамках этого проекта было обучено около 740 учителей из отдаленных аймаков, охватив более 140 000 учеников. Г-жа Сима Малхотра встретится с представителями учителей и учащихся, участвующих в проекте, а также с Министерством образования и ЮНИСЕФ, которые совместно реализовали проект.

Комментируя свой визит, министр Сима Малхотра сказала: «Монголия — важный демократический партнер для Великобритании. Шестьдесят лет назад мы были первой западной страной, установившей дипломатические отношения с Монголией, и я рада быть здесь, чтобы обсудить пути укрепления нашего партнерства и построения более безопасного и процветающего будущего для наших двух стран. Вместе мы добиваемся многих успехов: от предоставления учителям английского языка возможности охватить более 147 000 учеников в Монголии до совместной работы по внедрению передовых британских технологий и инженерных решений в такие крупные проекты, как первое метро в Улан-Баторе».

Сима Малхотра (Seema Malhotra) — британский политик индийского происхождения. Член Кооперативной партии, выдвинутый в парламент по спискам Лейбористской партии. Член Парламента Великобритании от избирательного округа Фелтем и Хестон. Теневой старший секретарь казначейства в теневом кабинете Джереми Корбина.

Сима Малхотра родилась 7 августа 1972 года в Лондоне. Окончила Уорикский университет и получил степень магистра в области бизнеса и информационных исследований в Университете Астона. Работала консультантом по вопросам управления в компаниях Accenture и PricewaterhouseCoopers. Основательница и руководитель Фабианской сети женщин (Fabian Women's Network) — женской организации Фабианского общества, бывший председатель молодёжной организации общества — Молодых фабианцев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

