Систематическое руководство по буддийской философии монгольского ученого теперь доступно на английском языке

CentralAsia (MNG) -

Доктор наук (Sc.D), профессор кафедры религиоведения Института философии Академии наук, ГАНТУЯА Магсаржав недавно опубликовала свою книгу «Чойрын таван боть» или The five fields of study in Buddhist philosophy (Пять областей исследования в буддийской философии).

Как сообщает MiddleAsianNews, «Чойрын таван боть» или The five fields of study in Buddhist philosophy (Пять областей исследования в буддийской философии) — это всеобъемлющая концепция, разработанная доктором и профессором Гантуяа Магсаржав из Монгольской академии наук, специализирующимися на религиоведении, для систематического ознакомления с буддийской философией. Эти области составляют основу академической учебной программы традиционного буддийского образования, направленного на достижение просветления.

К пяти областям изучения обычно относятся:

Логика и эпистемология (Тшадма): изучение рассуждений, проверки и познавательных процессов.

Философия/метафизика (Парчин): исследования, касающиеся совершенств и природы реальности.

Мадхьямака (Ума): философия Срединного пути.

Абхидхарма (Чунгон): исследования в области феноменологии и космологии.

Виная (Дулва): дисциплина и этика.

Работа доктора Гантуяа 2026 года «Чойрын таван боть» или The five fields of study in Buddhist philosophy посвящена этим традиционным буддийским академическим дисциплинам и направлена ​​на распространение этих знаний на английском языке.

