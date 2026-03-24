Центробанк Монголии сохранил ключевую ставку на уровне 12%

CentralAsia (MNG) -

Банк Монголии объявил в пятницу, что сохранит свою базовую ключевую ставку без изменений на уровне 12 процентов.

Согласно заявлению центрального банка, инфляция в стране снизилась до 6.5 процента к концу февраля этого года, приблизившись к середине целевого диапазона, в основном благодаря влиянию мер денежно-кредитной политики, принятых в прошлом году.

«Несмотря на позитивные изменения в текущих и будущих внутренних экономических условиях, мы решили сохранить учетную ставку на уровне 12 процентов, учитывая растущую геополитическую напряженность и внешнюю неопределенность», — говорится в заявлении.

Банк Монголии повысил учетную ставку на 2 процентных пункта до 12 процентов в марте 2025 года. С тех пор ставка остается неизменной.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения