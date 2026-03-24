Монголия отметила Международный день лесов

CentralAsia (MNG) -

В субботу в Монголии отмечался Международный день лесов с целью повышения осведомленности общественности о важности лесов и деревьев, сообщило Министерство окружающей среды и изменения климата.

В ознаменование этого дня в субботу в Улан-Баторе, столице Монголии, состоялась национальная конференция под названием «Монгольская лесная политика, наука и технологии».

«Леса — это не только природные ресурсы, но и стратегически важные экосистемы, которые помогают смягчать последствия изменения климата, защищать водные ресурсы и сохранять биоразнообразие. Поэтому внедрение научно обоснованной политики в области защиты, восстановления и устойчивого использования лесов является нашим приоритетом», — заявил министр окружающей среды и изменения климата Батбаатар Бат во время церемонии открытия.

Общая площадь территории Монголии составляет 1.56 миллиона квадратных километров, из которых менее 10 процентов покрыто лесами.

Согласно официальным данным, почти 77 процентов территории страны затронуто опустыниванием и деградацией земель.

Для решения этой проблемы в октябре 2021 года в азиатской стране была запущена общенациональная кампания по посадке деревьев, цель которой — посадить не менее миллиарда деревьев к 2030 году для борьбы с опустыниванием.

По данным министерства, с момента начала кампании по всей стране было посажено около 128 миллионов деревьев.

Кроме того, в этом году страна также примет 17-ю сессию Конференции сторон (COP17) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, целью которой является ускорение глобальных действий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой.

Международный день лесов, отмечаемый ежегодно 21 марта, призван повысить осведомленность о жизненно важной роли лесов в поддержании экосистем и благополучия человека. Тема 2026 года — «Леса и экономика» — подчеркивает центральную роль лесов в обеспечении средств к существованию и создании экономических возможностей в различных секторах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

