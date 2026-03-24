Состоялся 16-й круглый стол между Монголией и Великобританией

CentralAsia (MNG) -

16-й монголо-британский круглый стол состоялся в Улан-Баторе 23 марта.

Заседание проходило под председательством заместителя министра иностранных дел Амартүвшина Гомбосүрэна и государственного министра Великобритании по делам Индо-Тихоокеанского региона, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Симы Малхотры, и на нем присутствовали представители других соответствующих министерств.

На встрече стороны подчеркнули, что благодаря усилиям сторон активно развиваются отношения и сотрудничество между Монголией и Соединенным Королевством, а также отметили важность поддержания частоты политического диалога, повышения уровня отношений до всеобъемлющего партнерства, полного использования потенциала торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, особенно расширения сотрудничества в области культуры, образования и обменов между людьми.

В ходе круглого стола состоялся обмен мнениями по вопросам изменения климата, энергетического перехода и другим проблемам, вызывающим озабоченность международного сообщества, а также была выражена готовность к дальнейшему сотрудничеству в успешной организации 17-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (COP17), которая состоится в Монголии в августе.

«Стороны подтвердили свою приверженность упорядочению политического диалога между Монголией и Великобританией и обменялись мнениями по ряду вопросов региональных и международных отношений», — сообщает MiddleAsianNews.

