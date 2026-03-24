Председатель парламента Монголии и председатель ПК ВСНП провели переговоры

CentralAsia (MNG) -

Председатель парламента Монголии и председатель Монгольской Народной партии Учрал Ням-Осор находится в Китае с 22 по 24 марта 2026 года по приглашению КПК.

Вчера (23.03.2026) он встретился и провел переговоры с Чжао Лэцзи, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР и членом Политбюро ЦК КПК.

слева: Учрал Ням-Осор и Чжао Лэцзи

Чжао Лэцзи, который является также членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заявил, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-монгольские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства неуклонно продвигаются к построению сообщества единой судьбы, основанного на мирном сосуществовании, взаимопомощи, сотрудничестве и взаимном выигрыше.

Китай готов работать сообща с Монголией, чтобы реализовать важные договоренности, достигнутые главами двух государств, укреплять стратегическое взаимное доверие, продолжать учитывать коренные интересы и основные озабоченности друг друга, усиливать обмены между законодательными органами, углублять взаимовыгодное сотрудничество, содействовать укреплению дружбы между народами двух стран и укреплять многостороннюю координацию, добавил он.

Во время встречи Чжао Лэцзи также ознакомил гостей из Монголии с практикой народной демократии во всем процессе в Китае.

Учрал Ням-Осор в свою очередь заявил, что развитие долгосрочных, стабильных и основанных на взаимовыгодном сотрудничестве дружественных отношений с Китаем является последовательным курсом внешней политики Монголии. Великий Государственный Хурал Монголии намерен расширять обмены и контакты с ВСНП и готов содействовать постоянному развитию практического сотрудничества между двумя странами.

