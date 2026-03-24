Осадки выпадут в Монголо-Алтайских горах

Монгольский Алтай

CentralAsia (MNG) -

Внимание для пастухов, граждан и перевозчиков: 25 марта в некоторых районах западных аймаков и северных частях центральных аймаков прогнозируются мокрый снег, снегопады и сильные ветры.

На 24 марта 2026 года, с 8:00 до 20:00, ожидается облачная погода по большей части территории. В Монголо-Алтайских горах возможны осадки, в то время как в других регионах осадки не предсказываются. Ветер юго-западный в западной части страны, а в остальных районах — северо-западный, скорость которого составит 4-9 метров в секунду, в то время как в Алтайских горах ветер может достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха в районе озера Увс, Дархадской котловины, а также в долинах рек Тэс и Идэр колеблется от +2 до -3°C. В южной части Гоби температура будет варьироваться от +14 до +19°C, в бассейне Великих озёр, Орхон-Сэлэнгэ, северной части Гоби и Дарьганской степи — от +9 до +14°C, а в остальных регионах от +3 до +8°C.

В Улан-Баторе облачная погода без осадков, ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/с. Температура в городе колеблется между +6 и +8°C, относительная влажность составляет 49%, а атмосферное давление — 863 гПа.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения