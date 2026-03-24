В Колумбии разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 34 человека из 125 на борту

- Азия и мир, происшествия
9:34, 24 марта 2026
- Просмотров: 911 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Колумбии разбился военно-транспортный самолет с солдатами на борту. По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 34 человека, десятки получили травмы, передает «Би-би-си».
Как сообщил пресс-атташе колумбийской армии, самолет Hercules С-130 упал вскоре после взлета с базы в городке Пуэрто-Легисамо на границе Колумбии с Перу. По словам командующего ВВС Колумбии Карлоса Фернандо Сильва Руэды, на борту были 114 пассажиров и 11 членов экипажа.
Президент Колумбии Густаво Петро написал в сети X, что в больницу доставлены 77 человек, а 43 человека еще не найдены.
Спасатели разбирают обломки самолета и прочесывают район его падения.
Министр обороны Колумбии Педро Санчес подтвердил, что на борту самолета были военные.
Министр уточнил, что самолет упал примерно в полутора километрах от аэродрома. По его словам, из-за вспыхнувшего пожара в салоне сдетонировали боеприпасы. Санчес добавил, что признаков того, что самолет сбила какая-то из действующих в этом регионе мятежных группировок, нет.
В местной прессе уже появились фото и видео с дымом, поднимающимся над местом падения самолета, и с местными жителями, везущими раненых солдат в больницу на мотоциклах.
Президент Густаво Петро в своем твите заявил, что в катастрофе виноваты «бюрократические проблемы», из-за которых тормозится реализация его программы модернизации военной техники и в том числе самолетов.
«Я больше не допущу никаких задержек, на кону — жизни наших молодых парней», — написал президент.
В феврале другой такой же военно-транспортный самолет, C-130 Hercules американского производства, упал в Боливии.
Самолет перевозил банкноты.
По словам губернатора колумбийского региона Путумайо, погибли по меньшей мере 34 человека.
Агентство AFP со ссылкой на источник среди военных сообщает, что число погибших составляет 66 человек: среди них 58 солдат, шесть военнослужащих ВВС и два сотрудника полиции.