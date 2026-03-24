В Колумбии разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 34 человека из 125 на борту

CentralAsia (CA) -  В Колумбии разбился военно-транспортный самолет с солдатами на борту. По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 34 человека, десятки получили травмы, передает «Би-би-си».

Как сообщил пресс-атташе колумбийской армии, самолет Hercules С-130 упал вскоре после взлета с базы в городке Пуэрто-Легисамо на границе Колумбии с Перу. По словам командующего ВВС Колумбии Карлоса Фернандо Сильва Руэды, на борту были 114 пассажиров и 11 членов экипажа.

Президент Колумбии Густаво Петро написал в сети X, что в больницу доставлены 77 человек, а 43 человека еще не найдены.

Спасатели разбирают обломки самолета и прочесывают район его падения.

Министр обороны Колумбии Педро Санчес подтвердил, что на борту самолета были военные.

Министр уточнил, что самолет упал примерно в полутора километрах от аэродрома. По его словам, из-за вспыхнувшего пожара в салоне сдетонировали боеприпасы. Санчес добавил, что признаков того, что самолет сбила какая-то из действующих в этом регионе мятежных группировок, нет.

В местной прессе уже появились фото и видео с дымом, поднимающимся над местом падения самолета, и с местными жителями, везущими раненых солдат в больницу на мотоциклах.

Президент Густаво Петро в своем твите заявил, что в катастрофе виноваты «бюрократические проблемы», из-за которых тормозится реализация его программы модернизации военной техники и в том числе самолетов.

«Я больше не допущу никаких задержек, на кону — жизни наших молодых парней», — написал президент.

В феврале другой такой же военно-транспортный самолет, C-130 Hercules американского производства, упал в Боливии.

Самолет перевозил банкноты.

По словам губернатора колумбийского региона Путумайо, погибли по меньшей мере 34 человека.

Агентство AFP со ссылкой на источник среди военных сообщает, что число погибших составляет 66 человек: среди них 58 солдат, шесть военнослужащих ВВС и два сотрудника полиции.

