экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев вновь призывает к дипломатическому разрешению кризиса на Ближнем Востоке

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь призвал к переговором для разрешения кризиса на Ближнем Востоке и повторил готовность предоставить площадку для таких переговоров.

В ходе встречи в понедельник с послом ОАЭ в Казахстане Мухаммедом Саидом Мухаммедом аль-Арики Токаев «выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, в том числе продолжающимися бомбардировками со стороны Ирана территории ОАЭ», сообщила Акорда.

«Казахстан выступает против втягивания нейтральных государств в военные действия на Ближнем Востоке, призывает к прекращению эскалации и нарушения суверенитета и территориальной целостности ОАЭ и стран Залива, не участвующих в данном военном конфликте, и переходу к дипломатическому урегулированию кризиса», - отмечается в сообщении.

Токаев подтвердил готовность «в духе доброй воли предоставить площадку для проведения мирных переговоров, если в этом возникнет необходимость».

Накануне в ходе выступления перед общественностью в Туркестане Токаев заявил, что этот город мог бы стать площадкой для таких переговоров. Ранее все вовлеченные в конфликт стороны – США и Израиль с одной стороны и Иран с другой стороны - отвергали возможность прямых переговоров в настоящее время.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com