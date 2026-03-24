Токаев вновь призывает к дипломатическому разрешению кризиса на Ближнем Востоке

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь призвал к переговором для разрешения кризиса на Ближнем Востоке и повторил готовность предоставить площадку для таких переговоров.

В ходе встречи в понедельник с послом ОАЭ в Казахстане Мухаммедом Саидом Мухаммедом аль-Арики Токаев «выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, в том числе продолжающимися бомбардировками со стороны Ирана территории ОАЭ», сообщила Акорда.

«Казахстан выступает против втягивания нейтральных государств в военные действия на Ближнем Востоке, призывает к прекращению эскалации и нарушения суверенитета и территориальной целостности ОАЭ и стран Залива, не участвующих в данном военном конфликте, и переходу к дипломатическому урегулированию кризиса», - отмечается в сообщении.

Токаев подтвердил готовность «в духе доброй воли предоставить площадку для проведения мирных переговоров, если в этом возникнет необходимость».

Накануне в ходе выступления перед общественностью в Туркестане Токаев заявил, что этот город мог бы стать площадкой для таких переговоров. Ранее все вовлеченные в конфликт стороны – США и Израиль с одной стороны и Иран с другой стороны - отвергали возможность прямых переговоров в настоящее время.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения