Авиакатастрофа в Колумбии: СМИ сообщают о 66 погибших

CentralAsia (CA) - Число погибших при крушении военно-транспортного самолета C-130 Hercules в департаменте Путумайо выросло до 66 человек, сообщает радиостанция Caracol со ссылкой на источники.

По данным издания, 58 погибших были военнослужащими Национальной армии, шесть — военнослужащими Воздушно-космических сил Колумбии, двое — военнослужащими Национальной полиции. Всего на борту C-130 Hercules находилось около 125 военнослужащих. 77 человек госпитализированы.

Крушение произошло 23 марта. Самолет выполнял рейс из Пуэрто-Легисамо в Пуэрто-Асис. Командующий Воздушно-космическими силами генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда сообщил, что на борту находился личный состав Национальной армии.

Министр обороны страны Педро Санчес сообщил, что самолёт был исправен, он разбился вскоре после взлёта, остановившись примерно в полутора километрах от аэродрома. По его словам, нет никаких признаков внешнего нападения, в результате пожара в самолёте сдетонировали некоторые боеприпасы, которые перевозили военные.

Для эвакуации пострадавших направлены два медицинских самолета — один на 50 носилок, второй на 24. Раненые доставлены в больницы Нейвы, Флоренции и Боготы.