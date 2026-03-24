Лидер КНДР Ким Чен Ын со своей дочерью прокатился на новейшем северокорейском танке. Фото

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э проехались на новейшем северокорейском танке во время тактических учений на учебной базе корпуса столичной обороны Корейской народной армии.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

На снимке лидер Северной Кореи сидит рядом с башней танка, где установлен флаг КНДР, а его дочь выглядывает из люка для механика-водителя.

Отмечается, что 19 марта северокорейский лидер посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии. Там он наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению, а также вновь ознакомился с боевыми характеристиками танка нового типа.

По словам Ким Чен Ына, данный танк является результатом семилетней работы. «Я уверен, что в мире не существует бронетанкового оружия с такой мощной функцией самозащиты, как этот танк», — подчеркнул он.