Путин запретил выдворять иностранцев, отслуживших в армии России

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, предполагающих запрет на выдворение иностранных граждан или лиц без гражданства, прошедших военную службу по контракту в составе вооруженных сил. Это следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

Согласно закону иностранцы, отслужившие в ВС России и совершившие правонарушение, будут наказываться обязательными работами на срок от 100 до 200 часов либо административным штрафом.

При нарушениях правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований лица, попадающие под данную категорию, могут получить административный запрет на посещение спортивных мероприятий на срок от одного года до семи лет.

11 марта инициативу поддержали в Госдуме. 18 марта законопроект одобрили в Совфеде.

В начале марта Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу за рубеж иностранных граждан, которые прошли или проходят службу в российских войсках.

Иностранцы получили право заключать контракты на службу в российской армии в ноябре 2022-го, а лица без гражданства — в июле прошлого года.