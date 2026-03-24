Fars: Израиль и США ударили по газопроводу и распределительной станции в Иране

CentralAsia (CA) -  США и Израиль нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры в центральной и юго-западной частях Ирана, сообщает иранское агентство Fars.

По информации агентства, атакам подверглись здание газораспределительной станции в Исфахане, а также газопровод, ведущий к электростанции в городе Хорремшехр на границе с Ираком. В результате обстрелов повреждены объекты и близлежащие жилые дома.

По данным губернатора Хорремшехра, снаряд попал в район за линией заправки, жертв нет. О пострадавших в Исфахане не сообщается.

