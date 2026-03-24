Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Тихом океане у островов Тонга

CentralAsia (CA) - Землетрясение предварительной магнитудой 7,6 зафиксировано в районе города Неиафу на островах Королевства Тонга, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) указал, что угрозы цунами нет, так как очаг находится слишком глубоко под землей (237 км). Служба подчеркнула, что никаких действий по эвакуации населения не требуется.

23 марта в регионе произошло еще одно землетрясение — магнитудой 5,5 в акватории Тихого океана в 204 км к юго-западу от Апиа на острове Уполу. Эпицентр находился в 127 км к северо-востоку от острова Тафахи (Королевство Тонга)