Рост цен на бензин в Казахстане: когда ждать подорожания, - Finratings.kz

CentralAsia (KZ) - Эксперты прогнозируют рост цен на топливо в Казахстане уже к лету. Бензин может подорожать до 70–90% в долгосрочной перспективе, пишет Finratings.kz.

Когда начнется рост цен на топливо

Сейчас на рынке действует мораторий на повышение цен. Однако, по словам директора фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, его отмена ожидается в ближайшее время.

Рост цен, как отмечает эксперт, будет плавным. Дефицита топлива не прогнозируется, так как запасов бензина и дизеля в стране достаточно.

По оценкам специалистов, первые изменения могут произойти ближе к лету. Основная причина — необходимость корректировки цен с учетом налоговой нагрузки.

Речь идет, в частности, о разнице по НДС, которая составляет около 4%. Это минимальный уровень, на который могут вырасти цены на топливо в краткосрочной перспективе.

Почему дорожает нефть

На мировом рынке усиливается нестабильность. Цена нефти марки Brent crude oil уже превысила 110 долларов за баррель.

Эксперты не исключают дальнейшего роста. В случае проблем с логистикой и поставками стоимость нефти может приблизиться к 200 долларам за баррель.

При этом внутренние цены на топливо в Казахстане напрямую не зависят от мировых котировок. Часть нефти поставляется на внутренний рынок по регулируемым условиям.

Возможен ли дефицит бензина

Специалисты считают, что нехватки топлива не будет. Мощности казахстанских нефтеперерабатывающих заводов позволяют покрывать внутренний спрос.

Это означает, что рост цен не связан с дефицитом, а обусловлен экономическими факторами.

Более значительный рост возможен в долгосрочной перспективе. Экономист Рахимбек Абдрахманов связывает это с интеграцией рынка в рамках ЕАЭС.

По его словам, цены на топливо в Казахстане будут постепенно выравниваться с соседними странами, где бензин стоит дороже.

В результате стоимость может вырасти на 70–90%.

С учетом текущей цены бензина АИ-92 на уровне 239 тенге за литр:

— около 406 тенге при росте на 70%

— до 454 тенге при росте на 90%

Эксперты считают, что рынок будет постепенно переходить к более свободному ценообразованию. При этом поддержку населения предлагается оказывать адресно.

Для водителей это означает рост расходов на топливо уже в ближайшей перспективе.

