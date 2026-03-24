Взрыв прогремел на НПЗ в Техасе: в окрестностях ввели режим самоизоляции

- 13:01, 24 марта 2026
CentralAsia (CA) - Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе в США, сообщает Fox 26 Houston.
По словам официальных лиц, взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе Valero в Порт-Артуре. Пожарная служба Порт-Артура рекомендовала жителям западной части города оставаться в домах, держать окна и двери закрытыми и следовать указаниям местных властей.
Власти Порт-Артура сообщили о возможном перекрытии дорог в районе шоссе 82 и шоссе 87, а также об ограничении движения транспорта с других автомагистралей. Шериф Зена Стивенс сообщила, что взрыв, вероятно, был вызван промышленным обогревателем. Сообщений о пострадавших нет.
На месте происшествия находятся сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям штата Техас и Техасской комиссии по качеству окружающей среды. В заявлении последней говорится, что группы следят за качеством воздуха на объекте.