экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Взрыв прогремел на НПЗ в Техасе: в окрестностях ввели режим самоизоляции

CentralAsia (CA) -  Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе в США, сообщает Fox 26 Houston.

По словам официальных лиц, взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе Valero в Порт-Артуре. Пожарная служба Порт-Артура рекомендовала жителям западной части города оставаться в домах, держать окна и двери закрытыми и следовать указаниям местных властей.

Власти Порт-Артура сообщили о возможном перекрытии дорог в районе шоссе 82 и шоссе 87, а также об ограничении движения транспорта с других автомагистралей. Шериф Зена Стивенс сообщила, что взрыв, вероятно, был вызван промышленным обогревателем. Сообщений о пострадавших нет.

На месте происшествия находятся сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям штата Техас и Техасской комиссии по качеству окружающей среды. В заявлении последней говорится, что группы следят за качеством воздуха на объекте.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com