Взрыв прогремел на НПЗ в Техасе: в окрестностях ввели режим самоизоляции

CentralAsia (CA) - Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе в США, сообщает Fox 26 Houston.

По словам официальных лиц, взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе Valero в Порт-Артуре. Пожарная служба Порт-Артура рекомендовала жителям западной части города оставаться в домах, держать окна и двери закрытыми и следовать указаниям местных властей.

Власти Порт-Артура сообщили о возможном перекрытии дорог в районе шоссе 82 и шоссе 87, а также об ограничении движения транспорта с других автомагистралей. Шериф Зена Стивенс сообщила, что взрыв, вероятно, был вызван промышленным обогревателем. Сообщений о пострадавших нет.

На месте происшествия находятся сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям штата Техас и Техасской комиссии по качеству окружающей среды. В заявлении последней говорится, что группы следят за качеством воздуха на объекте.