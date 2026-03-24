Лукашенко посетит КНДР по приглашению Ким Чен Ына

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит КНДР по приглашению главы страны Ким Чен Ына. Встреча глав государств состоится 25-26 марта, сообщает близкий к президенту телеграм-канал «Пул Первого».

В ходе встречи главы государств проведут переговоры. «Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты», — говорится в сообщении.

Визит должен будет укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия.

В сентябре прошлого года Лукашенко провел разговор с Ким Чен Ыном, в ходе которого корейский лидер пригласил белорусского президента посетить Северную Корею в любое удобное для него время. Главы государств встретились в Китае перед началом парада, посвященного празднованию 80-й годовщины окончания мировой войны.