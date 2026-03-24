экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лукашенко посетит КНДР по приглашению Ким Чен Ына

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит КНДР по приглашению главы страны Ким Чен Ына. Встреча глав государств состоится 25-26 марта, сообщает близкий к президенту телеграм-канал «Пул Первого».

В ходе встречи главы государств проведут переговоры. «Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты», — говорится в сообщении.

Визит должен будет укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия.

В сентябре прошлого года Лукашенко провел разговор с Ким Чен Ыном, в ходе которого корейский лидер пригласил белорусского президента посетить Северную Корею в любое удобное для него время. Главы государств встретились в Китае перед началом парада, посвященного празднованию 80-й годовщины окончания мировой войны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com