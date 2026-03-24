Видео — Как произошло столкновение самолета с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка

CentralAsia (CA) - В воскресенье вечером в аэропорту ЛаГуардия в Квинсе самолет Air Canada столкнулся с пожарной машиной, в результате чего погибли два человека и десятки получили ранения. Пожарная машина направлялась на вызов по другому поводу, когда произошла авария.

Аудиозаписи переговоров с диспетчерами, данные о полёте и фотографии с места крушения позволили The New York Times поэтапно восстановить картину произошедшего и проследить, как развивались события во время столкновения.

Перед аварией

После нескольких попыток взлета и сообщения о неприятном запахе самолет United Airlines, находившийся на восточной стороне аэропорта, запросил помощь. На место прибыл автомобиль службы спасения и пожаротушения аэропорта, который начал движение через аэропорт в направлении самолета United.

В то же время, согласно данным полета, около 23:36 рейс 8646 авиакомпании Air Canada Express приблизился к взлетно-посадочной полосе №4 со скоростью около 150 миль в час.

Пожарной машине разрешено пересечь взлетно-посадочную полосу.

Примерно за 30 секунд до столкновения, которое произошло около 23:37, пожарная машина запросила у диспетчера воздушного движения разрешение на пересечение взлетно-посадочной полосы № 4 в точке «D». Диспетчер воздушного движения незамедлительно предоставил доступ, ответив: «Пожарная машина № 1 и экипаж, пересекаем полосу № 4 в точке «дельта»».

Через десять секунд после предоставления разрешения и примерно за 10 секунд до столкновения слышно, как тот же диспетчер произносит: «Стоп, стоп, стоп, стоп, грузовик 1, стоп, стоп, стоп».

Данные полетной статистики показывают, что самолет Air Canada приземлился на взлетно-посадочной полосе примерно за 15 секунд до столкновения с пожарной машиной.

Примерно за 10 секунд до аварии диспетчер произнес: «Стоп, грузовик № 1, стоп!»

Согласно анализу данных полета, за шесть секунд между первым и вторым приказом диспетчера грузовику № 1 остановиться, самолет United Airlines преодолел примерно 1000 футов, двигаясь со скоростью около 200 футов в секунду, или 130 миль в час.

Момент аварии

На видеозаписи с камер наблюдения, просмотренной газетой The New York Times, видно, как самолет Air Canada движется по взлетно-посадочной полосе и приближается к перекрестку, где пожарная машина запросила разрешение на пересечение. Когда пожарная машина поворачивала налево на взлетно-посадочную полосу №4, самолет врезался в заднюю часть машины около 23:37.

Перед катастрофой одна из пассажирок, 35-летняя Ребекка Ликуори, рассказала, что во время подготовки самолета к посадке наблюдалась турбулентность, и что бортпроводница предупредила о том, что нужно делать в случае возможной аварийной посадки.

Используя длину самолета в качестве эталонного масштаба, газета The Times оценила скорость самолета на видеозаписи примерно в 110 миль в час непосредственно перед столкновением.

После крушения самолет пролетел еще около 600 футов по взлетно-посадочной полосе, прежде чем остановиться сбоку. Пожарная машина была опрокинута на бок и также скользила по полосе, прежде чем остановиться на травяной разделительной полосе.

На приведенной ниже схеме показано, как выглядит реактивный самолет Bombardier CRJ-900 в сравнении с типичной аэропортовой пожарной машиной.

Последствия

На фотографиях и видеозаписях последствий видно, что большая часть передней части самолета, включая большую часть кабины пилотов, была оторвана или раздавлена ​​ударом. Оба пилота погибли в результате столкновения. Стюардесса Соланж Тремблей была выброшена из самолета, оставаясь пристегнутой к своему креслу, и получила перелом ноги.