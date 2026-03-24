ООН: Земной климат вышел из состояния равновесия

CentralAsia (CA) - Всемирная метеорологическая организация (ВМО) бьет тревогу в связи с продолжающимся изменением климата. Климат «вышел из состояния равновесия сильнее, чем когда-либо прежде», говорится в опубликованном в понедельник, 24 марта, в Женеве докладе организации о климате в 2025 году.

Разрушительные изменения произошли в течение нескольких десятилетий, но их вредные последствия будут ощущаться еще сотни, а возможно, и тысячи лет, отмечается в документе. «Мировой климат находится в чрезвычайном состоянии», - предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Земля достигает своих пределов своих возможностей, заявил он.

Высокие температуры на планете

Доклад подтверждает, что 2025 год стал вторым или третьим самым жарким с начала наблюдений. Среднемировая температура превысила доиндустриальный уровень на 1,43 градуса Цельсия - чуть ниже порога в 1,5 градуса, установленного Парижским соглашением. Период с 2015 по 2025 год стал одиннадцатью самыми теплыми годами за всю историю измерений.

Генеральный секретарь ВМО Селест Сауло предупредила о последствиях все более экстремальных погодных явлений. Волны жары, лесные пожары, засухи, штормы и наводнения унесли в прошлом году тысячи жизней, затронули миллионы людей и причинили экономический ущерб на миллиарды евро.

Рекорды по всем климатическим показателям

Концентрация трех основных парниковых газов - CO2, метана и закиси азота - по данным отдельных измерительных станций продолжила расти в 2025 году. Океаны прогрелись до рекордных значений с начала измерений в 1960 году, причем темпы потепления ускоряются: скорость нагрева в 2005-2025 годах вдвое превысила показатель 1960-2005 годов.

Таяние ледников также продолжилось высокими темпами. Площадь арктического морского льда в прошлом году опустилась до минимального или второго минимального уровня с начала спутниковых наблюдений в 1979 году, антарктического - до третьего минимума после 2023 и 2024 годов.

Энергетический дисбаланс Земли

Впервые в докладе приводятся данные об энергетическом дисбалансе Земли - одном из ключевых климатических показателей. Дисбаланс, фиксирующий соотношение поглощаемой и отражаемой Землей солнечной энергии, с 1960 года неуклонно растет и в 2025 году достиг рекордного уровня.

По данным ВМО, более 91 процента избыточного тепла поглощается мировым океаном, лишь один процент приходится на нагрев атмосферы и поверхности Земли, пять процентов - на континентальные массивы суши.

Служба ЕС Copernicus оценила 2025 год как третий самый теплый с начала метеорологических наблюдений. Анализ ВМО, штаб-квартира которой находится в Женеве, основан в том числе на данных национальных метеорологических служб - этим объясняются незначительные расхождения в оценках.