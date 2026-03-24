Жара до 32 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане до конца рабочей недели

CentralAsia (UZ) - До конца рабочей недели на большей части территории Узбекистана установится сухая и по-весеннему теплая погода.

Несмотря на общую тенденцию к потеплению, в четверг, 26 марта, и в ночь на 25 марта в Бухарской и Навоийской областях, а также в предгорных и горных районах страны возможны локальные кратковременные дожди и грозы. В высокогорье сохраняется вероятность выпадения смешанных осадков в виде дождя и снега.

Среднесуточные показатели температуры в ночное время зафиксируются на отметке 10–15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23–28 градусов. В северных регионах, на юге республики и в пустынной зоне в отдельные дни ожидается повышение температуры до 30–32 градусов.

Ветер ожидается умеренный, со скоростью 7–12 метров в секунду. Однако местами возможны порывы до 13–18 метров в секунду, что в отдельных районах может сопровождаться пыльным поземком.

В Ташкенте осадков не прогнозируется. В период с 24 по 26 марта дневная температура составит 23–26 градусов, а к пятнице, 27 марта, столбики термометров поднимутся до 27–29 градусов. Ночью в столице сохранится стабильное тепло в пределах 10–15 градусов.