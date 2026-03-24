Путин поздравил Мирзиёева с Наврузом и обсудил атомную энергетику

CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер поздравил своего коллегу и всех граждан страны с праздником весны Навруз.

В ходе разговора стороны обсудили вопросы реализации ряда крупных совместных проектов в сферах атомной энергетики, промышленного производства и транспорта.

Кроме того, обсуждались ситуация в регионе Ближнего Востока и конфликт на Украине. «Проведен также обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины»,— сообщили в пресс-службе.