Путин поздравил Мирзиёева с Наврузом и обсудил атомную энергетику
Узбекистан, политика
- 17:51, 24 марта 2026
CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер поздравил своего коллегу и всех граждан страны с праздником весны Навруз.
В ходе разговора стороны обсудили вопросы реализации ряда крупных совместных проектов в сферах атомной энергетики, промышленного производства и транспорта.
Кроме того, обсуждались ситуация в регионе Ближнего Востока и конфликт на Украине. «Проведен также обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины»,— сообщили в пресс-службе.
