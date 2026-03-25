The MongolZ выбила российскую команду Team Spirit с BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2. Видео

Монгольская команда играет без своего любимого тренера, мааРаа. The MongolZ объявила, что их тренер Эрдэнэдалай maaRaa Баянбат не будет присутствовать на плей-офф ESL Pro League S23 и турнире BLAST Rotterdam.
«The MongolZ обыграла Team Spirit со счётом 2:0 в решающем матче группового этапа BLAST Open Rotterdam 2026 — 13:11 на Nuke и 13:9 на Overpass. Для Spirit это второй вылет с крупного турнира за две недели — ранее команда проиграла Astralis в четвертьфинале ESL Pro League Season 23», — сообщает MiddleAsianNews.
Несмотря на мультикиллы Данилы donk Крышковца и Дмитрия sh1ro Соколова, команда не смогла удержать лидерство — 11:10 — и проиграла после того, как The MongolZ выиграла раунд с MP9 на руках.
Особенно показательным стал Overpass. donk начал карту c KD 17-1 и оформил мультикиллы в первых пяти раундах подряд, однако остальные игроки Spirit не поддержали темп. Клатч 1 на 3 Өсөхбаяра 910 Банзрагча и квадрокилл Анарбилэга cobrazera Ууганбаяра позволили The MongolZ отыграться с 1:7 до 5:7 к перерыву. После смены сторон монгольская команда выиграла форс-бай и взяла девять из оставшихся раундов.
Лучшим игроком этого матча стал Аюуш Mzinho Батболд, который лидировал среди всех игроков с 47 убийствами. Это обеспечило The MongolZ право участвовать в финальном раунде турнира, матчи которого начнутся 27 марта на Ahoy Arena со зрителями. В следующем раунде The MongolZ сыграет с Aurora Gaming в 01:30 в ночь с 27 на 28 марта.
Ранее этого матча The MongolZ обыграла Team Liquid со счётом 2:0 на BLAST Open Rotterdam — Ancient завершился в овертайме, Mirage — со счётом 13:10. Для Liquid с новым игроком Марио malbsMd Самайоа турнир завершился.