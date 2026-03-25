Правительство Монголии подверглось резкой критике на 61-й сессии Совета ООН по правам человека

CentralAsia (MNG) -

По информации MiddleAsianNews, опубликовано Заявление на 61-й сессии Совета ООН по правам человека: принятие доклада Универсального периодического обзора (УПО) по Монголии

Докладчик: г-жа Урантүлхүүр Мандхайцэцэн, Центр по правам человека и развитию.

Уважаемый господин Президент,

CIVICUS, ADN и CHRD приветствуют участие Монголии в процессе Универсального периодического обзора. В этом цикле мы отмечаем, что Монголия получила 23 рекомендации по гражданскому пространству и поддержала 22 из них.

Мы приветствуем поддержку правительством рекомендаций по защите правозащитников и журналистов, обеспечению того, чтобы законы не использовались не по назначению для ограничения их прав, и защите их от любых актов преследования и запугивания. Мы также приветствуем его поддержку отмены статьи 13.14 Уголовного кодекса о клевете и обеспечения свободы прессы.

Однако мы разочарованы тем, что правительство решило не поддержать рекомендации по пересмотру или отмене статей 17.6 и 19.11 Уголовного кодекса, которые также использовались для преследования активистов и журналистов.

В последние годы наши организации документируют случаи преследования и криминализации активистов и журналистов. Мы также глубоко обеспокоены проектами законов об НПО, которые противоречат международному праву и стандартам. Нас также тревожат предлагаемые законы о контроле над интернетом и ограничения в законодательстве и практике в отношении мирных протестов.

Уважаемый господин Президент, мы настоятельно призываем правительство Монголии предпринять конкретные шаги по выполнению рекомендаций Универсального периодического обзора, обеспечив соответствие всех законов Международному пакту о гражданских и политических правах, эффективное исполнение Закона о правозащитниках 2021 года и пересмотр Закона об организации демонстраций и публичных собраний в соответствии с международным правом и стандартами в области прав человека.

Благодарим Вас.

