Краткое описание позолоченной статуи Великого хаана в музее Чингисхана

CentralAsia (MNG) -

Золотая статуя Чингисхана была изготовлена ​​из 107 кг чистого золота, взятого из казначейства Банка Монголии.

Золотая статуя, созданная скульптором Болдом Лувсаном, имеет высоту 7,5 метров. Завершающая работа была выполнена в Италии и была установлена ​​в Зале Почета Музея Чингисхана в 2024 году, о чем также информирует MiddleAsianNews.

Золотая статуя Чингисхана была изготовлена ​​из 107 кг чистого золота, взятого из Казначейского фонда Банка Монголии. В частности, бронзовая статуя Чингисхана была покрыта 7 кг золота, а золотая печать Хасбуу была изготовлена ​​из 100 кг золота, включая золото, добытое на родине.

Золотая статуя Чингисхана состоит из мраморного постамента с печатью Великого императора Чингисхана, печатью Великой Монгольской империи, троном и золотыми украшениями, и выполнена из золота, бронзы и мрамора. Статуя была отлита на бронзолитейном заводе «Art’u di Gaetano Salmista» во Флоренции, Италия.

Статуя размером 700 см x 630 см x 750 см изображает Чингисхана в юные годы в 1189 году, во время основания Монгольской империи.

Дизайн выполнен в соответствии с традиционной симметричной эстетикой, изображая Великого хаана, сидящего с непоколебимой уверенностью и видением будущего, и покрыт золотом, добытым в Монголии.

Статуя покоится на мраморном постаменте, украшенном Золотой печатью Монгольской империи, царским троном и замысловатыми золотыми элементами, символизирующими суверенитет Монголии. Трон включает в себя изображение горы Бурхан-Халдун, а трехъярусная платформа из белого мрамора символизирует прошлое, настоящее и будущее, дополненная мотивом тигровой шкуры, означающим победу, и войлочным ковром, символизирующим стойкость государственности.

Согласно имеющейся у нас информации, Государственное казначейство Монголии планировало потратить ₮8 млрд (около $2 242 904) на строительство золотой статуи Великого хана, но поскольку 7,5-метровая статуя была доставлена ​​специальным самолетом, транспортные расходы увеличились, в результате чего общая сумма составила ₮8.9 млрд (около $2 495 230).

Коронавирус в Монголии

Карта распространения