Экспорт пива Krush компании Lotte Chilsung в Монголию вырос на 90%

CentralAsia (MNG) -

Тактика компании Lotte Chilsung Beverage демонстрирует, что стратегия, принятая корейскими компаниями, выходящими на монгольский рынок, в первую очередь ориентирована на открытость новым культурам и культурным особенностям монгольской молодежи.

Компания расширяет дистрибуцию и маркетинговые усилия, ориентируясь на молодых потребителей и используя открытость Монголии к новым культурам.

Пиво Krush компании Lotte Chilsung Beverage стремительно расширяет свое присутствие на монгольском пивном рынке.

Как сообщает MiddleAsianNews, стоимость экспорта пива Lotte Chilsung Beverage в Монголию в 2025 году выросла примерно на 90% по сравнению с предыдущим годом. Благодаря высоким показателям экспорта в Монголию, глобальный экспорт пива компании в прошлом году также вырос примерно на 40% по сравнению с предыдущим годом.

В 2024 году компания Lotte Chilsung Beverage сосредоточилась на повышении узнаваемости бренда «Krush» после выхода на монгольский рынок импортного пива. Она расширяет свою дистрибьюторскую сеть, сосредоточенную вокруг столицы Улан-Батора, и продает Krush в крупных местных супермаркетах, таких как NOMIN, а также в корейских розничных сетях, таких как E-mart, GS25 и CU. В настоящее время Krush продается примерно в 2000 магазинах, включая магазины шаговой доступности, крупные супермаркеты и корпоративные супермаркеты (SSM) в Монголии.

Помимо укрепления каналов сбыта, компания также усилила свой потребительский маркетинг. Для привлечения молодого поколения она проводила рекламные акции, посвященные впечатлениям от бренда, в популярных клубах в центре Улан-Батора в часы пик по выходным. В период летних каникул компания расширила свою рекламную деятельность на отдаленные районы, чтобы привлечь потребителей. Кроме того, она выступала в качестве главного спонсора концертов с участием популярных певцов и проводила продвижение в социальных сетях с помощью цифрового контента, созданного в сотрудничестве с известными инфлюенсерами.

В частности, уникальная открытая потребительская культура Монголии также способствовала популярности Krush. Монголия — молодая страна, более 60% населения которой моложе 39 лет, и она отличается высокой восприимчивостью к новым культурам.

Кроме того, растущий интерес к корейской кухне приводит к увеличению спроса на корейское пиво. Фактически, согласно статистике экспортно-импортной торговли Таможенной службы Кореи, экспорт пива в Монголию в прошлом году достиг 31 033 тонн, превзойдя экспорт в Китай, Японию и США.

Стратегия компании Lotte Chilsung Beverage на этот год заключается в расширении потребительской базы в Монголии и увеличении демографического состава потребителей напитка Krush за счет проведения различных рекламных акций. С этой целью компания планирует проводить дегустации и мероприятия по продвижению своей продукции в отелях и ресторанах Монголии.

Представитель компании Lotte Chilsung Beverage заявил: «Благодаря разработанной маркетинговой стратегии, учитывающей особенности местного рынка алкогольных напитков, нам удалось быстро повысить узнаваемость бренда «Krush» на монгольском рынке», добавив: «Мы планируем расширить рекламные кампании, ориентированные на потребителей, чтобы Krush еще больше выделился на монгольском рынке импортного пива».

