Программа финансовой поддержки детей в Монголии представляет собой убедительный и малоизученный пример, — World Bank Group

Детские инвестиционные счета, финансируемые за счет государственных средств, вызывают значительный интерес у политиков по всему миру.

«Монголия представляет собой убедительный и малоизученный пример: страна со средним уровнем дохода, которая реализует подобную программу уже два десятилетия с впечатляющими результатами», — передает MiddleAsianNews.

Созданная в 2005 году Монгольская программа денежных выплат детям (ДДП) предусматривает ежемесячные выплаты всем детям в возрасте от 0 до 17 лет по всей стране — каждый месяц дети получают ₮100 000 (эквивалент примерно $30), которые зачисляются на счет на их имя. Монгольские банки признают эту программу стабильным долгосрочным источником капитала и предлагают специализированные сберегательные счета для детей.

Примерно треть домохозяйств переводят выплаты на содержание детей непосредственно на эти счета. В обмен на хранение средств на детских сберегательных счетах начисляются проценты в размере от 11 до 13% годовых (рыночная ставка для срочных депозитов).

Главное финансовое преимущество этих продуктов заключается в возможности автоматического продления срока вклада по истечении срока, что позволяет начислять сложные проценты с течением времени — функция, не предусмотренная в других срочных депозитных счетах. Хотя досрочное снятие средств разрешено, семьи, снимающие деньги досрочно, теряют почти все накопленные проценты, что создает сильный стимул для долгосрочных сбережений.

Хотя монгольские банки не публикуют данные о том, продлеваются ли эти срочные депозиты до достижения ребенком 18 лет, данные Банка Монголии показывают, что с 2021 года непогашенные остатки детских сбережений увеличились на 20 процентов и достигли ₮3 трлн ($840 млн) в 2024 году, что эквивалентно более чем 8% от общего объема депозитов банковского сектора. Эти данные не позволяют провести детальный анализ на уровне отдельных детей с точки зрения долгосрочного накопления сбережений, инвестиций или формирования активов, что указывает на важный пробел, который необходимо изучить в будущих исследованиях и мониторинге программ. Тщательное измерение и анализ долгосрочной динамики этих счетов могли бы выявить конкретные особенности их структуры и объемы переводов, определяющие результаты.

Исследования указывают на несколько каналов, через которые счета формируют финансовое поведение и благополучие. Наличие банковских счетов создает основу для сокращения бедности и расширения возможностей: исследования связывают это с увеличением сбережений, расширением прав и возможностей женщин и повышением производительности сельского хозяйства. Наличие собственного счета также связано с большей финансовой устойчивостью и улучшенной способностью противостоять внезапным, неожиданным финансовым потрясениям.

Помимо простого доступа, получение платежей на официальные счета развивает финансовые навыки посредством «обучения на практике», а наблюдение за ростом остатков на счетах с течением времени может укрепить доверие к финансовым учреждениям и способствовать устойчивому вовлечению.

Опыт Монголии подтверждает, что эти механизмы действуют в больших масштабах. Согласно данным Global Findex 2025, в то время как в странах с низким и средним уровнем дохода (многие из которых богаче Монголии) только три четверти взрослого населения имеют счет в финансовом учреждении, в Монголии с 2021 года наличие счетов в финансовых учреждениях стало практически повсеместным (98% взрослого населения). Имеющиеся данные не позволяют установить прямую причинно-следственную связь между Программой финансовой поддержки детей и этими результатами; на уровне страны на финансовую доступность влияют многие факторы, и выделить вклад какой-либо отдельной программы по своей сути сложно. Тем не менее, успехи Монголии впечатляют, и эти потенциальные связи заслуживают дальнейшего изучения, отметила World Bank Group.

Однако владение — это лишь первый шаг. В Монголии также широко распространено использование формальных финансовых услуг (см. рис. 1), чему способствует цифровизация других государственных платежей, таких как заработная плата, пенсии и социальные выплаты, получатели которых сообщают о поступлении этих платежей на свои счета.

По состоянию на 2024 год 95% взрослого населения Монголии совершают цифровые платежи в магазинах с помощью карты или телефона, более половины покупают и оплачивают товары с доставкой онлайн, а более 70% оплачивают коммунальные счета напрямую со своих счетов.

Для сравнения, в странах с низким и средним уровнем дохода лишь 39% взрослых совершают цифровые платежи в магазинах, около четверти покупают и оплачивают покупки онлайн, а 37% оплачивают счета онлайн. По мировым стандартам, уровень вовлеченности в цифровые финансовые операции в Монголии является исключительным.

Рисунок 1: В Монголии высокий уровень внедрения цифровых финансовых услуг.

Высокий уровень владения и использования счетов имеет существенные последствия для финансового здоровья и устойчивости. Монголия демонстрирует впечатляющую финансовую устойчивость (см. рисунок 2): около 3 из 4 взрослых сообщают, что они могли надежно получить доступ к экстренным денежным средствам в течение 30 дней, что является одним из самых высоких показателей в развивающемся мире.

Эта устойчивость может быть связана с широким использованием страной формальных финансовых услуг, включая уровень формальных заимствований, почти вдвое превышающий средний показатель для стран с низким и средним уровнем дохода, и уровень формальных сбережений, в целом соответствующий показателям других экономик.

Финансовая устойчивость особенно важна в Монголии, где экстремальные погодные явления, в частности дзуд и разрушительные зимние условия, регулярно угрожают средствам к существованию населения. Каждый четвертый взрослый сообщает о том, что за последние три года пережил экстремальное погодное явление, и две трети пострадавших в результате этого потеряли доход или имущество. Примечательно, что жители Монголии, пережившие стихийные бедствия, обладают такой же финансовой устойчивостью, как и те, кто не сталкивался с подобными потрясениями.

Развитая в стране цифровая финансовая экосистема может выступать в роли фактора выравнивания возможностей, предоставляя уязвимым домохозяйствам инструменты, необходимые для управления финансовыми чрезвычайными ситуациями.

Рисунок 2: Взрослое население Монголии обладает высокой устойчивостью к финансовым потрясениям.

Программа финансовой поддержки детей в Монголии — лишь одна из нескольких национальных инициатив по расширению доступа к финансовым услугам, однако она показывает, как раннее открытие счета в сочетании с активным использованием может привести к существенному повышению финансовой устойчивости. Опыт страны показывает, что эти счета могут предложить больше, чем просто стартовый капитал — они могут помочь развить финансовые навыки, укрепить взаимодействие с официальными институтами и заложить основу для долгосрочного финансового благополучия.

