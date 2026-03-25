Председатель МНП встретился с Заведующим Отделом международных связей ЦК КПК

слева: Учрал Ням-Осор и Лю Хайсин

Председатель Монгольской народной партии (МНП) и спикер Великого Государсьвенного Хурала (ВГХ) Учрал Ням-Осор совершил официальный визит в Китайской Народной Республике с 22 по 24 марта 2026 года по приглашению Коммунистической партии Китая. Вчера он встретился с Заведующим Отделом международных связей ЦК КПК Лю Хайсином.

Учрал Ням-Осор, председатель МНП и спикер ВГХ, выразил свою радость по поводу приглашения КПК совершить свой первый визит в качестве председателя партии к своему вечному соседу, Китаю.

Он отметил, что этот визит имеет большое значение для углубления традиционных дружеских отношений между двумя партиями, имеющих 105-летнюю историю, расширения и укрепления сотрудничества, а также увеличения обменов между партийными отделениями.

Он также выразил свою приверженность развитию сотрудничества в новых областях, таких как возобновляемая энергетика, строительство инфраструктуры, охрана окружающей среды, углеродные рынки и цифровая экономика, в течение следующих пяти лет в соответствии с успешным принятием 15-го пятилетнего плана социально-экономического развития Китая, и подтвердил свою приверженность развитию сотрудничества в новых областях, таких как возобновляемая энергетика, строительство инфраструктуры, охрана окружающей среды, углеродные рынки и цифровая экономика, в рамках принципа взаимной выгоды и сотрудничества.

Заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Лю Хайсин заявил, что председатель МНП и спикер ВГХ Учрал Ням-Осор принял приглашение КПК и начал свой первый зарубежный визит в качестве председателя партии из Китая, и выразил благодарность за то, какое большое значение Монголия придает отношениям и сотрудничеству с соседними странами.

Лю Хайсин отметил, что он полон решимости постоянно обогащать традиционные дружеские отношения между КПК и МНП новым содержанием в новую эпоху и расширять сотрудничество между молодежными, женскими и рабочими профсоюзами партии в рамках меморандума о сотрудничестве между двумя партиями.

Он также подчеркнул важность того, чтобы обе стороны оказывали всестороннюю поддержку в продвижении согласованных задач глав государств и правительств двух стран и реализации проектов, приносящих пользу стране и народу, и отметил, что 15-й пятилетний план социально-экономического развития Китая открывает множество новых возможностей для сотрудничества между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве между политическими партиями на международной арене.

