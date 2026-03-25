Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия

CentralAsia (CA) - Иран навсегда отказался от разработки ядерного оружия и владения им, утверждает президент США Дональд Трамп.

«Помните, я говорил, что у них не может быть ядерного оружия? И у них не будет, они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, США «сейчас ведут переговоры» с Ираном. «Могу сказать, они хотят заключить сделку — да и кто бы не хотел на их месте? Смотрите: их флот уничтожен, их авиация уничтожена, их системы связи уничтожены», — заявил Трамп. Он добавил, что в контактах с Ираном участвуют госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

При этом с кем конкретно ведутся переговоры в Иране, Трамп не уточнил. По его же словам, все лидеры Ирана «исчезли» и «никто не знает, с кем говорить», но США говорят «с нужными людьми», которые «сильно хотят заключить сделку».

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с иранской стороной, после которых он ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам Исламской Республики. В Тегеране отрицают какие-либо контакты с Вашингтоном. The Guardian со ссылкой на источники писал, что делегацию США на переговорах с Ираном может возглавить Джей Ди Вэнс.

24 марта Ynet писал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с представителями США по завершению конфликта. По их данным, соответствующее согласие было тайно передано через иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи. «Новый лидер одобрил быстрое завершение конфликта при условии выполнения наших требований», – приводит издание слова высокопоставленного иранского источника.

PRESIDENT TRUMP: There won’t be any nuclear weapons. Iran has agreed to that.



We’re in a good bargaining position. We’re way ahead of schedule and they have no navy, air force, or missile protection. Most of their launches we’ve killed. pic.twitter.com/FbwVcC6MND — Department of State (@StateDept) March 24, 2026