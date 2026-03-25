Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Акорды.

В начале беседы президенты Казахстана и Турции обменялись тёплыми поздравлениями по случаю Ораза айта и праздника Наурыз. Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума и принятием новой Конституции Казахстана.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что это стало возможным благодаря мудрой и уверенной политике главы Казахстана. Президент Турции выразил уверенность в том, что новый Основной закон придаст сильный импульс дальнейшему поступательному развитию Казахстана и укреплению его внутреннего и международного потенциала.

Президент Казахстана поблагодарил турецких наблюдателей за активное участие и помощь в проведении референдума, что отражает традиционно братский и дружественный характер взаимоотношений двух стран. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что придаёт большое значение намеченному на 14 мая его государственному визиту в Казахстан и проведению в ходе данного визита заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также предстоящему неформальному саммиту Организации тюркских государств.

Президент Касым-Жомарт Токаев согласился с мнением турецкого лидера относительно огромной важности запланированных переговоров на высшем уровне в Астане для придания дополнительного стимула двустороннему стратегическому партнерству, а также подчеркнул, что возлагает большие надежды на саммит глав тюркоязычных стран в Туркестане. Он отметил, что казахский народ с радостью воспримет пребывание президента Турции в нашей стране. Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь пригласил главу нашего государства принять участие в заседании Дипломатического форума в Анталье в апреле. Касым-Жомарт Токаев принял это приглашение.

