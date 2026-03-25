ЦБ Монголии и Народный банк Китая выведут свои отношения на новый уровень стратегического партнерства

слева: Наранцогт Самбуу и Пань Гуншэн

CentralAsia (MNG) -

24 марта управляющий Банка Монголии Наранцогт Самбуу провел официальную встречу с управляющим Народного банка Китая Пань Гуншэном.

Встреча прошла в дружественной и деловой атмосфере, участники обменялись мнениями по важным вопросам, которые выведут стратегическое сотрудничество центральных банков двух стран на новый уровень, и достигли консенсуса, сообщает MiddleAsianNews.

В ходе встречи стороны обсудили и выделили следующие ключевые вопросы:

Преимущества соглашений о валютных свопах и внешней торговле: стороны обсудили расширение и улучшение результатов действия соглашения о валютных свопах, действующего с 2011 года. Это соглашение является не только инструментом поддержки ликвидности, но и важным фактором для непрерывного увеличения товарооборота между двумя странами, поддержки платежей в национальных валютах и ​​дальнейшего углубления региональной экономической интеграции. Поэтому было единогласно отмечено, что необходимо работать вместе, чтобы привести использование соглашений о валютных свопах в соответствие с передовой практикой, применяемой в других странах, таких как Корея и Турция.

Реформа современных платежных систем: Глава Банка Монголии Наранцогт Самбуу представил концепцию перехода платежной системы между двумя странами от традиционного формата к современной цифровой инфраструктуре. В этом контексте обсуждались возможности расширения сотрудничества в рамках таких проектов, как mBridge, включая совершенствование платежных систем на основе новых технологий, с целью снижения стоимости и повышения скорости трансграничных платежей.

Глава Банка Монголии Наранцогт Самбуу представил концепцию перехода платежной системы между двумя странами от традиционного формата к современной цифровой инфраструктуре. В этом контексте обсуждались возможности расширения сотрудничества в рамках таких проектов, как mBridge, включая совершенствование платежных систем на основе новых технологий, с целью снижения стоимости и повышения скорости трансграничных платежей. Региональная финансовая стабильность: Стороны подчеркнули важность совместной работы центральных банков для повышения согласованности региональной макроэкономической политики и поддержки финансовой стабильности в условиях растущей неопределенности в мировой экономике.

В своем выступлении глава Банка Монголии Наранцогт Самбуу подчеркнул: «Сотрудничество между центральными банками наших двух стран основано на взаимном доверии, и я уверен, что наши сегодняшние переговоры заложат прочную основу для дальнейшей торговли, инвестиций и устойчивого экономического роста».

Встреча прошла в дружественной и деловой атмосфере, и был достигнут консенсус по вопросам, которые выведут стратегическое сотрудничество на новый уровень.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем укреплении дружественных отношений между центральными банками и активизации практической и эффективной деятельности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения